Матч 10 тура Первой лиги между «Уфой» и «Родиной» состоится 15 сентября 2024 года в 12:00 по московскому времени.
«Уфа»
«Уфа» занимает 17 место в турнирной таблице с 6 очками. У команды 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных голов – 8:14. В последних трех матчах «Уфа» не набрала ни одного очка:
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07.09.2024, «Шинник» – «Уфа» 2:0;
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31.08.2024, «Уфа» – «Торпедо» 0:1;
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25.08.2024, «Уфа» – «Сочи» 3:4.
«Родина»
«Родина» находится на 6-м месте с 14 очками. У команды 3 победы, 5 ничьих и 1 поражение. Разница голов – 10:7. В последних трех матчах команда набрала 5 очков:
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01.09.2024, «Черноморец» – «Родина» 2:2;
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26.08.2024, «Родина» – «Ротор» 2:2.
Прогноз на матч «Уфа» – «Родина»
Последние очные встречи:
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07.05.2023, «Родина» – «Уфа» 2:1;
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15.02.2023, «Уфа» – «Родина» 0:0;
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16.10.2022, «Уфа» – «Родина» 0:1.
«Уфа» переживает серию неудач, проиграв последние три матча, тогда как «Родина» находится в более стабильной форме и продолжает борьбу за высокие места. Прогноз – победа «Родины» или ничья (1.50).