Матч 10 тура Первой лиги между «Уфой» и «Родиной» состоится 15 сентября 2024 года в 12:00 по московскому времени.

«Уфа»

«Уфа» занимает 17 место в турнирной таблице с 6 очками. У команды 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных голов – 8:14. В последних трех матчах «Уфа» не набрала ни одного очка:

«Родина»

«Родина» находится на 6-м месте с 14 очками. У команды 3 победы, 5 ничьих и 1 поражение. Разница голов – 10:7. В последних трех матчах команда набрала 5 очков:

Прогноз на матч «Уфа» – «Родина»

Последние очные встречи:

07.05.2023, «Родина» – «Уфа» 2:1;

15.02.2023, «Уфа» – «Родина» 0:0;

16.10.2022, «Уфа» – «Родина» 0:1.

«Уфа» переживает серию неудач, проиграв последние три матча, тогда как «Родина» находится в более стабильной форме и продолжает борьбу за высокие места. Прогноз – победа «Родины» или ничья (1.50).