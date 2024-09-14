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    «Уфа» – «Родина»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 15 сентября

    Матч 10 тура Первой лиги между «Уфой» и «Родиной» состоится 15 сентября 2024 года в 12:00 по московскому времени.

    «Уфа»

    «Уфа» занимает 17 место в турнирной таблице с 6 очками. У команды 1 победа, 3 ничьи и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных голов – 8:14. В последних трех матчах «Уфа» не набрала ни одного очка:

    «Родина»

    «Родина» находится на 6-м месте с 14 очками. У команды 3 победы, 5 ничьих и 1 поражение. Разница голов – 10:7. В последних трех матчах команда набрала 5 очков:

    Прогноз на матч «Уфа» – «Родина»

    Последние очные встречи:

    • 07.05.2023, «Родина» – «Уфа» 2:1;

    • 15.02.2023, «Уфа» – «Родина» 0:0;

    • 16.10.2022, «Уфа» – «Родина» 0:1.

    «Уфа» переживает серию неудач, проиграв последние три матча, тогда как «Родина» находится в более стабильной форме и продолжает борьбу за высокие места. Прогноз – победа «Родины» или ничья (1.50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 21:52
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