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    «Сочи» – «Ротор»: прогноз на матч 10 тура ФНЛ, 14 сентября

    Матч 10 тура российской Первой лиги между «Сочи» и «Ротором» состоится 14 сентября в 19:00 по московскому времени.

    «Сочи»

    Команда занимает 5 место с 14 очками. «Сочи» одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда забила 14 голов и пропустила 11. В последних трех матчах «Сочи» набрал 7 очков:

    «Ротор»

    «Ротор» располагается на 8 месте с 13 очками. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью 4 раза и потерпела 2 поражения. В последних трех встречах «Ротор» набрал 5 очков:

    Прогноз на матч «Сочи» – «Ротор»

    Последние три встречи между «Сочи» и «Ротором»:

    • 07.05.2021, «Сочи» – «Ротор» 2:1;

    • 22.08.2020, «Ротор» – «Сочи» 1:2;

    • 14.11.2018, «Сочи» – «Ротор» 4:2.

    «Сочи» демонстрирует стабильную игру в последних матчах, в то время как «Ротор» не может похвастать высокой результативностью. С учетом прошлых очных встреч и текущей формы команд, «Сочи» выглядит фаворитом. Наш прогноз – победа «Сочи» (1.55).

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:51
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