Матч 10 тура российской Первой лиги между «Сочи» и «Ротором» состоится 14 сентября в 19:00 по московскому времени.

«Сочи»

Команда занимает 5 место с 14 очками. «Сочи» одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда забила 14 голов и пропустила 11. В последних трех матчах «Сочи» набрал 7 очков:

«Ротор»

«Ротор» располагается на 8 месте с 13 очками. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью 4 раза и потерпела 2 поражения. В последних трех встречах «Ротор» набрал 5 очков:

Прогноз на матч «Сочи» – «Ротор»

Последние три встречи между «Сочи» и «Ротором»:

«Сочи» демонстрирует стабильную игру в последних матчах, в то время как «Ротор» не может похвастать высокой результативностью. С учетом прошлых очных встреч и текущей формы команд, «Сочи» выглядит фаворитом. Наш прогноз – победа «Сочи» (1.55).