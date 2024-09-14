Матч 10 тура российской Первой лиги между «Сочи» и «Ротором» состоится 14 сентября в 19:00 по московскому времени.
«Сочи»
Команда занимает 5 место с 14 очками. «Сочи» одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда забила 14 голов и пропустила 11. В последних трех матчах «Сочи» набрал 7 очков:
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07.09.2024, «Алания» – «Сочи» 1:1;
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01.09.2024, «Сочи» – «Тюмень» 3:0;
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25.08.2024, «Уфа» – «Сочи» 3:4.
«Ротор»
«Ротор» располагается на 8 месте с 13 очками. Команда выиграла 3 матча, сыграла вничью 4 раза и потерпела 2 поражения. В последних трех встречах «Ротор» набрал 5 очков:
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07.09.2024, «Урал» – «Ротор» 1:1;
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02.09.2024, «Ротор» – «Чайка» 0:0;
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26.08.2024, «Родина» – «Ротор» 2:2.
Прогноз на матч «Сочи» – «Ротор»
Последние три встречи между «Сочи» и «Ротором»:
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07.05.2021, «Сочи» – «Ротор» 2:1;
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22.08.2020, «Ротор» – «Сочи» 1:2;
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14.11.2018, «Сочи» – «Ротор» 4:2.
«Сочи» демонстрирует стабильную игру в последних матчах, в то время как «Ротор» не может похвастать высокой результативностью. С учетом прошлых очных встреч и текущей формы команд, «Сочи» выглядит фаворитом. Наш прогноз – победа «Сочи» (1.55).