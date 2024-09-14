В 9-м туре Второй лиги России встретятся «Кубань» и «Ленинградец». Матч пройдет на стадионе «Кубань». «Кубань» находится в кризисе, занимая 9-е место с 6 очками после 8 туров, а их соперник «Ленинградец» на 5-й позиции с 11 очками. Для хозяев поле это важная встреча, ведь команда не побеждает на домашнем стадионе уже 13 матчей. «Ленинградец» показывает более стабильные результаты и не проигрывает в 6 последних играх.
Анализ команды «Кубань»
Команда под руководством Вячеслава Молчанова переживает трудные времена. «Кубань» не выигрывает в 13 домашних матчах и пропускает много голов – 11 за последние 5 игр. Их атака также не на высоте: команда забила всего 3 мяча в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды Данила Ежков забил лишь один гол в 5 играх, что не помогает улучшить атакующие показатели команды.
Последние 5 матчей:
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«Спартак Кострома» 3:1 «Кубань»
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«Велес» 0:1 «Кубань»
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«Кубань» 0:5 «Кубань Холдинг» (Кубок России)
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«Калуга» 1:1 «Кубань»
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«Кубань» 0:2 «Текстильщик»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 0.60 гола за матч
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Пропускает в среднем 2.20 гола за матч
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Не побеждает дома в 13 матчах подряд
Анализ команды «Ленинградец»
Под руководством Максима Астафьева, «Ленинградец» демонстрирует более стабильные результаты. Команда занимает 5-е место и не проигрывает в 6 последних матчах. Лучший бомбардир команды Дмитрий Барков забил 2 мяча в 7 матчах. Оборона «Ленинградца» выглядит значительно надежнее, чем у соперника, команда пропустила всего 5 голов в последних 5 играх.
Последние 5 матчей:
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«Ленинградец» 3:3 «Калуга»
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«Знамя Труда» 2:0 «Ленинградец» (Кубок России)
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«Текстильщик» 0:2 «Ленинградец»
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«Ленинградец» 0:0 «Челябинск»
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«Ленинградец» 4:0 «Кристалл» (Кубок России)
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
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Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Тактический разбор
«Кубань» испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда не может реализовать свои моменты, а пропускает достаточно много. Основной тактической проблемой является слабость в защите и отсутствие стабильной игры в атаке. Вячеслав Молчанов пытается наладить игру команды через быстрые контратаки, однако безуспешно.
«Ленинградец» демонстрирует более сбалансированную игру, с акцентом на контроль мяча и качественную игру в обороне. Команда Максима Астафьева делает ставку на стабильную защиту и постепенные атаки. В атаке «Ленинградец» может воспользоваться проблемами соперника и использовать свои шансы через фланговые прорывы.
Личные встречи
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05.05.2024 – «Кубань» 0:2 «Ленинградец»
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05.11.2023 – «Ленинградец» 0:1 «Кубань»
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25.08.2021 – «Ленинградец» 1:0 «Кубань»
Последние встречи говорят в пользу «Ленинградца», который дважды побеждал «Кубань».
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Кубани»: 3.50
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Ничья: 2.80
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Победа «Ленинградца»: 2.00
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Ленинградца» (2.00). С учетом текущей формы «Кубани», гости выглядят фаворитами.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.75). Оба коллектива имеют проблемы с реализацией, что может привести к малому количеству голов.
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Более рискованная ставка: Ничья (2.80). Если «Кубань» сумеет закрыть свои слабые стороны в обороне, матч может завершиться ничейным результатом.
Рекомендация: Победа «Ленинградца» за коэффициент 2.00.