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    • РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока июля и августа

    РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока июля и августа

    РПЛ определила 8 претендентов на звание лучшего игрока турнира в июле и августе:

    У номинантов указана статистика за первые семь туров.

    • В голосовании по выбору победителя участвуют: эксперты РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), эксперты «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщики, которые голосуют на странице Мир РПЛ в соцсети VK.
    • Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    06.09.2024 12:22
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    Комментарии (4)
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    lejnin
    1725616260
    В угоду зрелищности, за голы, выберут Глушенкова, хотя по влиянию на саму игру команды гораздо более достойны Вендел или Барко
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    anatobas
    1725616705
    Если подумать, то не стоит покупать прогнозы на спорт в телеге и всякмх пабликах. Это обман. Проверяли. Лучше найдите в яндексе старый и надёжный сайт прогнозов по фразе «бронзовый прогноз». С 2013 года работают. Гарантия на победу!
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    Spartak_forv@
    1725617838
    А мы выберем Барко....
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    прабабушка краба
    1725622402
    Ну тут любого можно выбирать
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