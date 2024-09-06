РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока июля и августа

РПЛ определила 8 претендентов на звание лучшего игрока турнира в июле и августе:
- Максим Глушенков, «Зенит» (5 матчей, 7 голов, 1 голевая передача)
- Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 3 гола, 5 голевых передач)
- Вендел, «Зенит» (6 матчей, 1 гол, 7 голевых передач)
- Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи)
- Иван Обляков, ЦСКА (7 матчей, 4 гола, 2 голевые передачи)
- Роналдо, «Ростов» (7 матчей, 4 гола, 2 голевые передачи)
- Эсекьель Барко, «Спартак» (6 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи)
- Евгений Латышонок, «Зенит» (7 матчей, 6 игр на ноль)
У номинантов указана статистика за первые семь туров.
- В голосовании по выбору победителя участвуют: эксперты РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), эксперты «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщики, которые голосуют на странице Мир РПЛ в соцсети VK.
- Для итоговой победы в номинации претендент должен победить минимум в двух голосованиях из трeх. В случае равенства между номинантами лучшим признаeтся победитель голосования среди экспертов РПЛ.