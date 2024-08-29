Роналду рассказал, как справляется с неудачами

Нападающий «Аль-Ахли» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем взгляде на жизнь и футбол

«Некоторые матчи и некоторые моменты расстраивают сильнее. Например, [прийти в себя] после поражения от Франции по пенальти заняло два дня – это особенный момент, давление, но не более того. На третий день ты возвращаешься к тренировкам, работаешь, потому что тебе еще есть что показать. Понимаете?

Жизнь продолжается, нельзя жить прошлым. Ты постоянно сталкиваешься с болью, неопределенностью, но нужно постоянно работать. Неважно, что происходит – нужно просто продолжать. Так я смотрю на жизнь и на футбол в частности», – сказал Роналду в разговоре с Рио Фердинандом.