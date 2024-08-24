Семак объяснил появление Вендела в старте «Зенита» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свое решение включить Вендела в стартовый состав команды на игру против «Спартака».

Бразилец травмировал колено 2 недели назад.

Ожидалось, что он пропустит более месяца.

Матч «Зенит» – «Спартак» начался в 17:30 мск.

«Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.

– Когда узнали, что Вендел сможет играть, вам полегчало?

– Мы с осторожностью относимся к этому. Да, то, что он сможет сыграть, – это плюс для «Зенита». Это очень важный футболист.

Но, с другой стороны, мы понимаем, что игрового тонуса ему не хватает. Поэтому мы поставили его в стартовый состав, чтобы понять, насколько его хватит.