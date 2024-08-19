Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» Мх и «Ахмат». Игра состоится 19 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо» Мх: Волк, Кагермазов, Алибеков, Пальцев, Шумахов, Джапо, Ангбан, Магомедов, Глушков, Гаджиев, Касинтура.
Главный тренер: Хасанби Биджиев
«Ахмат»: Шелия, Жиров, Богосавац, Адамов, Шатара, Тодорович, Швец, Садулаев, Камило, Луна, Кардосо.
Главный тренер: Магомед Адиев
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Источник: «Бомбардир»