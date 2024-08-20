Тренер «Ахмата» объяснил поражение от «Динамо» Мх

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев после матча 5-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:1) сказал: неудачи его команды связаны с тем, что она строится.

– Игра тяжелая и вязкая была с обеих сторон. Команды старались ошибаться по минимуму, понимая цену матча. Не забили моменты, которые создали во втором тайме. К сожалению, в конце из‑за собственной ошибки пропустили.

Мы понимаем, что наши болельщики переживают и ждут от нас большего. Конечно, мы приложим усилия. У нас команда с большим характером. Такие периоды бывают, к сожалению, когда команда строится.

– Что сказали игрокам в раздевалке?

– Слов никаких не было. Сейчас не тот момент, когда надо говорить. Каждый понимает, что это отрицательный результат. Завтра будет тренировка, завтра поговорим.