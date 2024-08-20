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Тренер «Динамо» Мх высказался о первой победе в РПЛ

20 августа 2024, 08:43
1

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) сказал, что его подопечные провели не лучшую игру.

– Во‑первых, хочу поздравить всех наших болельщиков. Они долго ждали этого. Очень рад, что мы их смогли порадовать. Как и предполагалось, матч был непростым. Было очень тяжело, соперник очень квалифицированный.

Не скажу, что мы провели самый лучший матч, но в целом действовали достаточно надежно. В итоге сумели в конце забить мяч. Молодцы, что проявили характер, хорошо вели борьбу на протяжении всего матча. Думаю, это в итоге и сказалось на результате.

– Почему такие разные таймы получились?

– Сложно ответить. Еще раз подчеркну, что «Ахмат» – команда достаточно серьезная. По горячим следам трудно оценить. Надо спокойно потом проанализировать и понять причину дальше. Дальше будем двигаться вперед.

– Физическое состояние Джавада позволяет ему играть с первых минут?

– В принципе, он все это время работал и тренировался. Его физическое состояние в целом сейчас улучшается. Не сказал бы, что есть проблема выхода с первых минут, а просто ему еще нужно время, чтобы понять, что мы от него требуем. Что нужно делать в той или иной ситуации. Было понятно, что он может решить эпизод. Мы это видели в тренировках по его качествам. Он его в принципе и решил.

– В первых турах «Динамо» многих впечатлило своим физическим состоянием. На данном этапе вы как его оцените?

– В целом нормальное. Нам нужно правильно и ровно пройти весь цикл, который нам предстоит. Матчи идут один за одним. Времени для восстановления особо нет. Важно, как мы будем выглядеть функционально во всех матчах. Надеюсь, наше состояние позволит нам провести ровно все матчи, которые предстоят на выезде.

  • Единственный гол забил новичок «Динамо» Мохаммаджавад Хоссейннеджад после выхода на замену.
  • Махачкалинцы одержали первую победу в РПЛ, набрали 5 очков и занимают 11-е место.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Мх Биджиев Хасанби
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SLADE2019
1724134380
Хасанби, удачи, земляк!
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