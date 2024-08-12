Первая лига. «Урал» победил и поднялся на 2-е место, «Торпедо» едва не проиграло «КАМАЗу»

В понедельник состоялись два заключительных матча 5-го тура Первой лиги.

«Урал» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 2:0. Набрав три очка, команда из Екатеринбурга поднялась на второе место в турнирной таблице.

«Торпедо» избежало поражения от «КАМАЗа» в Набережных Челнах – 1:1. Москвичи спаслись благодаря голу на 95-й минуте.

Россия. Первая лига. 5-й тур

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Воронов, 33; 0:2 – Ионов, 78.

КАМАЗ (Набережные Челны) – Торпедо (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Абрамов, 54; 1:1 – Галкин, 90+5.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги