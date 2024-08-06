Ибрагимович объяснил, почему часто менял клубы

Златан Ибрагимович рассказал, почему в ходе карьеры не задерживался надолго в одной команде.

«Смена клуба – это испытание. Я беру рюкзак и иду в ваш сад. Другая культура, другой язык, вдали от дома.

В собственном саду мама готовит для тебя, стирает одежду, у тебя есть все, чего ты хочешь. Ты вырос и родился там. Ты в зоне комфорта.

Я выхожу из своей зоны комфорта и испытываю себя», – сказал 42-летний швед.