Ибрагимович объяснил, почему часто менял клубы

Златан Ибрагимович рассказал, почему в ходе карьеры не задерживался надолго в одной команде.
«Смена клуба – это испытание. Я беру рюкзак и иду в ваш сад. Другая культура, другой язык, вдали от дома.
В собственном саду мама готовит для тебя, стирает одежду, у тебя есть все, чего ты хочешь. Ты вырос и родился там. Ты в зоне комфорта.
Я выхожу из своей зоны комфорта и испытываю себя», – сказал 42-летний швед.
- Ибра играл на взрослом уровне с 1999 по 2023 год.
- Он выступал за «Мальме», «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Милан» (дважды), «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- В составе сборной Швеции форвард забил 62 гола в 122 матчах.
Источник: The Athletic