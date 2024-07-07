«Аль-Хиляль» готов заплатить за Осимхена 130 миллионов евро

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен может перебраться в Саудовскую Аравию.

По сведениям СМИ, саудовский клуб готов заплатить «Наполи» за 25-летнего центрфорварда 130 миллионов евро. Сам футболист хотел бы играть в АПЛ. Но английские клубы не готовы покупать игрока за сумму более 100 миллионов евро. «Арсенал» предлагал за Виктора 70 миллионов евро. Это не устроило итальянцев. Также интерес к Осимхену проявляли «МЮ» и «Челси».