«Аль-Хиляль» готов заплатить за Осимхена 130 миллионов евро

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен может перебраться в Саудовскую Аравию.
По сведениям СМИ, саудовский клуб готов заплатить «Наполи» за 25-летнего центрфорварда 130 миллионов евро. Сам футболист хотел бы играть в АПЛ. Но английские клубы не готовы покупать игрока за сумму более 100 миллионов евро. «Арсенал» предлагал за Виктора 70 миллионов евро. Это не устроило итальянцев. Также интерес к Осимхену проявляли «МЮ» и «Челси».
- Виктор Осимхен представляет цвета «Наполи» с 2020 году.
- В майке неаполитанского коллектива нигериец провел 133 игры, в них он сумел забить 76 голов и оформить 16 голевых пасов.
- В минувшем сезоне форвард записал в свой актив 17+4 по системе «гол плюс пас» в 32 поединках.
- На счету Осимхена 21 мяч в 35 матчах за сборную Нигерии.
Источник: Sport Mediaset