Абаскаль сегодня возглавит клуб в Испании

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сегодня будет утвержден в должности главного тренера «Гранады». По данным журналиста Фабрицио Романо, испанец подпишет контракт с клубом на один сезон с возможностью продления соглашения еще на один.

35-летний Абаскаль работал в «Спартаке» с 10 июня 2022-го по 14 апреля 2024 года.

Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в сезоне-2022/23.

«Гранада» в минувшем сезоне заняла 20-е место в чемпионате Испании и выбыла в Сегунду.