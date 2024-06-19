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    Абаскаль сегодня возглавит клуб в Испании

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сегодня будет утвержден в должности главного тренера «Гранады». По данным журналиста Фабрицио Романо, испанец подпишет контракт с клубом на один сезон с возможностью продления соглашения еще на один.

    • 35-летний Абаскаль работал в «Спартаке» с 10 июня 2022-го по 14 апреля 2024 года.
    • Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в сезоне-2022/23.
    • «Гранада» в минувшем сезоне заняла 20-е место в чемпионате Испании и выбыла в Сегунду.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    Комментарии (7)
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    ilichkadr
    1718792760
    Трепещите Реал с Барселоной, Абаскаль пришёл!
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    Semenycch
    1718793315
    Рыжий клоун нашел новый цирк? Старый московский цирк еще не забыл?
    Ответить
    ...короче
    1718793516
    ...совсем недавно его сватали за Удинезе в серию А, а попал в испанский пердив...
    Ответить
    mahan
    1718794615
    Жалко тот клуб куда возьмут этого клоуна
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