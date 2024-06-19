Абаскаль сегодня возглавит клуб в Испании

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сегодня будет утвержден в должности главного тренера «Гранады». По данным журналиста Фабрицио Романо, испанец подпишет контракт с клубом на один сезон с возможностью продления соглашения еще на один.
- 35-летний Абаскаль работал в «Спартаке» с 10 июня 2022-го по 14 апреля 2024 года.
- Под его руководством красно-белые выиграли бронзовые медали в сезоне-2022/23.
- «Гранада» в минувшем сезоне заняла 20-е место в чемпионате Испании и выбыла в Сегунду.