Непомнящий предложил расширить РПЛ до 18 команд со следующего сезона

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий выразил обеспокоенность тем, что клубы с хорошими стадионами вылетят из РПЛ.

«Возможный выход четырех команд из Первой лиги в РПЛ может быть положительным эффектом для российского футбола. Но я возвращаюсь к вопросу о количестве команд в РПЛ. У нас есть прекрасные стадионы в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Мы останемся без этих хороших стадионов. Поэтому почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?» – сказал Непомнящий.