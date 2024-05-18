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    • «Айнтрахт» стал 6-м в Бундеслиге и сохранил шансы на место в лиговом этапе ЛЧ, его конкурент – «Шахтер»

    «Айнтрахт» стал 6-м в Бундеслиге и сохранил шансы на место в лиговом этапе ЛЧ, его конкурент – «Шахтер»

    В матче 34-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне дома сыграл вничью с «РБ Лейпциг» – 1:1.

    Благодаря этому результату хозяева заняли 6-е место в Бундеслиге с 47 очками. «РБ Лейпциг» финишировал 4-м с 65 баллами.

    «Айнтрахт» гарантировал себе место в лиговом этапе Лиги Европы-2024/25, но еще может оказаться в более престижном турнире. В случае победы дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов «Айнтрахт» получит возможность сыграть в лиговом этапе ЛЧ и станет 6-м представителем Германии в нем.

    Места на этой стадии ЛЧ уже получили «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д.

    В случае, если в финале Лиги чемпионов победит «Реал», то дополнительная путевка в основной раунд ЛЧ достанется чемпиону Украины «Шахтеру», которые уже гарантировал себе место в квалификации.

    Подробнее об этом раскладе «Бомбардир» писал здесь.

    «Хоффенхайм», занявший 7-е место в Бундеслиге, гарантировал себе место в квалификации Лиги конференций. Он еще может получить место в лиговом этапе ЛЕ, если «Байер» выиграет в финале Кубка Германии у «Кайзерслаутерна», выступающего во второй Бундеслиге. При этом раскладе место в Лиге конференций уйдет «Хайденхайму», ставшему в Бундеслиге 8-м.

    Если «Кайзерслаутерн» выиграет Кубок Германии, то он выступит в лиговом этапе ЛЕ.

    • Финал Кубка Германии «Кайзерслаутерн» – «Байер» пройдет в Берлине 25 мая.
    • Финал Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Реал» пройдет в Лондоне 1 июня.

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    Источник: «Бомбардир»

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