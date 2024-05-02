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    • Лига Европы. «Байер» победил на выезде «Рому» (2:0), «Марсель» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1)

    Лига Европы. «Байер» победил на выезде «Рому» (2:0), «Марсель» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1)

    «Байер» в первом полуфинальном матче Лиги Европы победил в гостях «Рому». Ассистами отметились защитники Алехандро Гримальдо и Йосип Станишич.

    В другой встрече «Марсель» и «Аталанта» обменялись голами. Россиянин Алексей Миранчук вышел на замену у итальянцев на 84-й минуте.

    Лига Европы. 1/2 финала. Первые матчи

    Марсель (Франция) – Аталанта (Италия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Скамакка, 11; 1:1 – Мбемба, 20.

    Рома (Италия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вирц, 28; 0:2 – Андрих, 73.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 23:56
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