«Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25

Благодаря победе дортмундской «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0) в первом полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов еще три команды из Германии гарантировали себе участие в лиговом этапе ЛЧ-2024/25.

Согласно новым правилам по одному дополнительному месту в следующем розыгрыше Лиги чемпионов получают страны, показавшие два лучших результата в таблице коэффициентов за предыдущий сезон.

Ранее одно из мест уже гарантировала Италия, на счету которой 19,428 очка. У Германии стало 18,357 очка. Она точно останется на второй позиции, так как Англия (17,375 балла) уже не сможет ее достать.

Теперь Германия получила места в лиговом этапе следующей Лиги чемпионов уже для пяти своих команд.

Это гарантировало клубам, которые занимают места с 3-го по 5-е в Бундеслиге, место в данной стадии ЛЧ. За три тура до финиша на счету «Штутгарта» 64 очка, у «РБ Лейпциг» – 62, а у «Боруссии» Д – 57. Идущий шестым с 45 очками франкфуртский «Айнтрахт» уже не сможет их догнать, как и команды расположенные ниже.

«Байер» и «Бавария» гарантировали себе участие в лиговом этапе следующей ЛЧ ранее, как и «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».