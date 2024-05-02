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    • «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25

    «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25

    Благодаря победе дортмундской «Боруссии» над «ПСЖ» (1:0) в первом полуфинальном матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов еще три команды из Германии гарантировали себе участие в лиговом этапе ЛЧ-2024/25.

    Согласно новым правилам по одному дополнительному месту в следующем розыгрыше Лиги чемпионов получают страны, показавшие два лучших результата в таблице коэффициентов за предыдущий сезон.

    Ранее одно из мест уже гарантировала Италия, на счету которой 19,428 очка. У Германии стало 18,357 очка. Она точно останется на второй позиции, так как Англия (17,375 балла) уже не сможет ее достать.

    Теперь Германия получила места в лиговом этапе следующей Лиги чемпионов уже для пяти своих команд.

    Это гарантировало клубам, которые занимают места с 3-го по 5-е в Бундеслиге, место в данной стадии ЛЧ. За три тура до финиша на счету «Штутгарта» 64 очка, у «РБ Лейпциг» – 62, а у «Боруссии» Д – 57. Идущий шестым с 45 очками франкфуртский «Айнтрахт» уже не сможет их догнать, как и команды расположенные ниже.

    «Байер» и «Бавария» гарантировали себе участие в лиговом этапе следующей ЛЧ ранее, как и «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».

    • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.

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    Источник: «Бомбардир»

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