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    • Назначены судьи на дерби ЦСКА – «Спартак» и другие матчи 21-го тура РПЛ

    Назначены судьи на дерби ЦСКА – «Спартак» и другие матчи 21-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат матчи перенесенного 21-го тура чемпионата России.

    Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» рассудит Василий Казарцев.

    24 апреля (среда)

    «Оренбург»«Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Пари НН»«Локомотив»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.

    «Зенит»«Рубин»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

    «Краснодар»«Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

    25 апреля (четверг)

    «Урал»«Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Факел»«Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Анатолий Цветнов.

    ЦСКА – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

    «Ахмат» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Алексей Резников.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1713883877
    Вот это прикольно. Казарцев как всегда будет давать на право и на лево жёлтые . А значит быть веселью . Главное не " ЗенитВсёКупил" . Зениту пофигу
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