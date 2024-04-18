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    РФС определил судей на матчи 25-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров и инспекторов матчей 25-го тура РПЛ. Игры пройдут с пятницы по воскресенье на этой неделе.

    19 апреля (пятница)

    «Краснодар» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

    20 апреля (суббота)

    «Рубин» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

    «Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

    ЦСКА – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

    21 апреля (воскресенье)

    «Пари НН» – «Динамо»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

    «Зенит» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Хральцов.

    «Сочи» – «Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1713443982
    Буду болель за Зенит и Ростов!
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    Semenycch
    1713444186
    В Питере будет судить питерский судья. Может быть отсудит нормально.
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    Боров мясной
    1713451263
    Безбородов? Это чтоб оправдать назначение московских на матч с другими командами?
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