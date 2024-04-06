РПЛ обнародовала расписание трех туров чемпионата и полуфиналов Кубка России

Российская Премьер-лига опубликовала график еще трех весенних туров.
Стало известно расписание перенесенного 21-го, а также 25-го и 26-го туров + календарь полуфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.
- Кубок
16 апреля (вторник)
19:30 ЦСКА – «Балтика» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)
17 апреля (среда)
17:00 «Оренбург» – «Динамо» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)
17:00 «Урал» – «Ростов» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)
19:30 «Зенит» – «Спартак» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)
- 25-й тур
19 апреля (пятница)
19:00 «Краснодар» – «Факел»
20 апреля (суббота)
14:00 «Рубин» – «Локомотив»
16:30 «Балтика» – «Крылья Советов»
19:30 ЦСКА – «Ахмат»
21 апреля (воскресенье)
16:15 «Зенит» – «Оренбург»
18:15 «Сочи» – «Урал»
20:30 «Ростов» – «Спартак»
- 21-й тур
24 апреля (среда)
16:00 «Оренбург» – «Динамо»
18:15 «Пари НН» – «Локомотив»
20:30 «Краснодар» – «Балтика»
20:30 «Зенит» – «Рубин»
25 апреля (четверг)
16:00 «Урал» – «Ростов»
18:15 «Факел» – «Крылья Советов»
20:30 «Ахмат» – «Сочи»
20:30 ЦСКА – «Спартак»
- 26-й тур
28 апреля (воскресенье)
14:00 «Ахмат» – «Пари НН»
16:15 «Спартак» – «Локомотив»
19:15 «Динамо» – «Зенит»
21:30 «Балтика» – ЦСКА
29 апреля (понедельник)
13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
15:15 «Рубин» – «Урал»
17:30 «Сочи» – «Факел»
19:45 «Ростов» – «Оренбург»