РПЛ обнародовала расписание трех туров чемпионата и полуфиналов Кубка России

Российская Премьер-лига опубликовала график еще трех весенних туров.

Стало известно расписание перенесенного 21-го, а также 25-го и 26-го туров + календарь полуфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.

Кубок

16 апреля (вторник)

19:30 ЦСКА – «Балтика» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)

17 апреля (среда)

17:00 «Оренбург» – «Динамо» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)

17:00 «Урал» – «Ростов» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)

19:30 «Зенит» – «Спартак» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)

25-й тур

19 апреля (пятница)

19:00 «Краснодар» – «Факел»

20 апреля (суббота)

14:00 «Рубин» – «Локомотив»

16:30 «Балтика» – «Крылья Советов»

19:30 ЦСКА – «Ахмат»

21 апреля (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Динамо»

16:15 «Зенит» – «Оренбург»

18:15 «Сочи» – «Урал»

20:30 «Ростов» – «Спартак»

21-й тур

24 апреля (среда)

16:00 «Оренбург» – «Динамо»

18:15 «Пари НН» – «Локомотив»

20:30 «Краснодар» – «Балтика»

20:30 «Зенит» – «Рубин»

25 апреля (четверг)

16:00 «Урал» – «Ростов»

18:15 «Факел» – «Крылья Советов»

20:30 «Ахмат» – «Сочи»

20:30 ЦСКА – «Спартак»

26-й тур

28 апреля (воскресенье)

14:00 «Ахмат» – «Пари НН»

16:15 «Спартак» – «Локомотив»

19:15 «Динамо» – «Зенит»

21:30 «Балтика» – ЦСКА

29 апреля (понедельник)

13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

15:15 «Рубин» – «Урал»

17:30 «Сочи» – «Факел»

19:45 «Ростов» – «Оренбург»