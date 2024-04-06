Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ обнародовала расписание трех туров чемпионата и полуфиналов Кубка России

    РПЛ обнародовала расписание трех туров чемпионата и полуфиналов Кубка России

    Российская Премьер-лига опубликовала график еще трех весенних туров.

    Стало известно расписание перенесенного 21-го, а также 25-го и 26-го туров + календарь полуфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • Кубок

    16 апреля (вторник)

    19:30 ЦСКА – «Балтика» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)

    17 апреля (среда)

    17:00 «Оренбург» – «Динамо» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)

    17:00 «Урал» – «Ростов» (1/2 финала Пути регионов, 1-й этап)

    19:30 «Зенит» – «Спартак» (1/2 финала Пути РПЛ, 2-й матч)

    • 25-й тур

    19 апреля (пятница)

    19:00 «Краснодар»«Факел»

    20 апреля (суббота)

    14:00 «Рубин»«Локомотив»

    16:30 «Балтика» – «Крылья Советов»

    19:30 ЦСКА – «Ахмат»

    21 апреля (воскресенье)

    14:00 «Пари НН»«Динамо»

    16:15 «Зенит» – «Оренбург»

    18:15 «Сочи» – «Урал»

    20:30 «Ростов» – «Спартак»

    • 21-й тур

    24 апреля (среда)

    16:00 «Оренбург» – «Динамо»

    18:15 «Пари НН» – «Локомотив»

    20:30 «Краснодар» – «Балтика»

    20:30 «Зенит» – «Рубин»

    25 апреля (четверг)

    16:00 «Урал» – «Ростов»

    18:15 «Факел» – «Крылья Советов»

    20:30 «Ахмат» – «Сочи»

    20:30 ЦСКА – «Спартак»

    • 26-й тур

    28 апреля (воскресенье)

    14:00 «Ахмат» – «Пари НН»

    16:15 «Спартак» – «Локомотив»

    19:15 «Динамо» – «Зенит»

    21:30 «Балтика» – ЦСКА

    29 апреля (понедельник)

    13:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

    15:15 «Рубин» – «Урал»

    17:30 «Сочи» – «Факел»

    19:45 «Ростов» – «Оренбург»

    Новости по теме
    Кучаев пользуется методикой Холанда: «Можно сказать, что я больной на голову»
    Файзуллаева спросили о готовности вернуть «Баварии» чемпионство в Германии
    «Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Крыльями Советов»
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2024 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712419869
    Хочу быстрей увидеть ответный матч со срамтаком. Прикольно, когда срамтак позорится. И вдвойне приятней, когда позорим их мы.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+