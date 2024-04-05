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    • Судейские назначения на дерби «Динамо» – «Спартак» и другие матчи 23-го тура РПЛ

    Судейские назначения на дерби «Динамо» – «Спартак» и другие матчи 23-го тура РПЛ

    РФС сформировал бригады арбитров, которые обслужат игры 23-го тура чемпионата России.

    Матчи пройдут в период с 6 по 8 апреля.

    6 апреля (суббота)

    «Урал» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Хральцов.

    «Ростов»«Сочи»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

    7 апреля (воскресенье)

    ЦСКА – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Павел Новиков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

    «Зенит» – «Балтика»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Ахмат» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Анатолий Цветнов.

    8 апреля (понедельник)

    «Оренбург» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

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    Источник: сайт РФС

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    05.04.2024 14:40
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    Комментарии (7)
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    шахта Заполярная
    1712323360
    Очень удивило что куку не будет судить педикулезных
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    TIMOTHY
    1712325601
    Личка обещал порвать КБ,но тут назначен Левников! Спам в своем репертуаре с судейской помощью хочет удержаться в пятерке
    Ответить
    BAIv
    1712349632
    вот тот Кукухой поехавши, который руку Соболя не увидел, Главным стоит? ну пис.тец
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