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    • Составлен рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет

    Составлен рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет

    Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг участников РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет. Этот показатель у занявшего первое место в списке ЦСКА составил 23,9 года.

    Полностью рейтинг выглядит так:

    1. ЦСКА – 23,9 года (за период с июля 2014 по июнь 2019 года – 23,36).

    2. «Ростов» – 23,94 года (26,02).

    3. «Локомотив» – 23,96 года (27,02).

    4. «Оренбург» – 23,97 года (26,77).

    5. «Зенит» – 23,99 года (25,75).

    6. «Крылья Советов» – 24 года (25,26).

    7. «Спартак» – 24,69 года (24,65).

    8. «Ахмат» – 24,8 года (24,48).

    9. «Урал» – 24,91 года (25,24).

    10. «Динамо» – 25,22 года (27,33).

    11. «Пари НН» – 25,57 года (25,35).

    12. «Сочи» – 25,6 года (25,82).

    13. «Балтика» – 25,62 года (26).

    14. «Рубин» – 25,72 года (25,07).

    15. «Краснодар» – 26,31 года (26,43).

    16. «Факел» – 26,65 года (25,93).

    • В рейтинге учитывались последние 10 трансферных окон.
    • Учитывались футболисты, которые выходили на поле в чемпионате страны за первую команду.

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    Источник: CIES

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    02.04.2024 09:00
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    Комментарии (2)
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    Bez Imeni
    1712038750
    ни кому ненужный рейтинг
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    ivany4
    1712042015
    Хотелось бы узнать: - сколько РФС заплатил Международному центру спортивных исследований за эту аналитическую справку? - зачем это было сделано, и какое развитие получит от этого российский футбол?
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