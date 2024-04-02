Составлен рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг участников РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет. Этот показатель у занявшего первое место в списке ЦСКА составил 23,9 года.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. ЦСКА – 23,9 года (за период с июля 2014 по июнь 2019 года – 23,36).
2. «Ростов» – 23,94 года (26,02).
3. «Локомотив» – 23,96 года (27,02).
4. «Оренбург» – 23,97 года (26,77).
5. «Зенит» – 23,99 года (25,75).
6. «Крылья Советов» – 24 года (25,26).
7. «Спартак» – 24,69 года (24,65).
8. «Ахмат» – 24,8 года (24,48).
9. «Урал» – 24,91 года (25,24).
10. «Динамо» – 25,22 года (27,33).
11. «Пари НН» – 25,57 года (25,35).
12. «Сочи» – 25,6 года (25,82).
13. «Балтика» – 25,62 года (26).
14. «Рубин» – 25,72 года (25,07).
15. «Краснодар» – 26,31 года (26,43).
16. «Факел» – 26,65 года (25,93).
- В рейтинге учитывались последние 10 трансферных окон.
- Учитывались футболисты, которые выходили на поле в чемпионате страны за первую команду.