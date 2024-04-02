Составлен рейтинг клубов РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг участников РПЛ по среднему возрасту подписанных игроков за последние 5 лет. Этот показатель у занявшего первое место в списке ЦСКА составил 23,9 года.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. ЦСКА – 23,9 года (за период с июля 2014 по июнь 2019 года – 23,36).

2. «Ростов» – 23,94 года (26,02).

3. «Локомотив» – 23,96 года (27,02).

4. «Оренбург» – 23,97 года (26,77).

5. «Зенит» – 23,99 года (25,75).

6. «Крылья Советов» – 24 года (25,26).

7. «Спартак» – 24,69 года (24,65).

8. «Ахмат» – 24,8 года (24,48).

9. «Урал» – 24,91 года (25,24).

10. «Динамо» – 25,22 года (27,33).

11. «Пари НН» – 25,57 года (25,35).

12. «Сочи» – 25,6 года (25,82).

13. «Балтика» – 25,62 года (26).

14. «Рубин» – 25,72 года (25,07).

15. «Краснодар» – 26,31 года (26,43).

16. «Факел» – 26,65 года (25,93).