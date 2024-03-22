Лига 1 изменила даты матчей «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля», чтобы помочь им в еврокубках

Лига 1 перенесла матчи 29-го тура с участием «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля» на 24 апреля, чтобы помочь им лучше подготовиться к играм в еврокубках.

«Успех французских клубов в еврокубках – абсолютный приоритет. Все заработанные очки очень важны для положения Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол – это наш национальный флагман: через выступления клубов в еврокубках Франция блистает на международном уровне.

В связи с этим совет директоров LFP решил адаптировать расписание трех клубов, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов («ПСЖ»), Лиги Европы («Марсель») и Лиги конференций («Лилль»), чтобы поставить их в наилучшее положение перед четвертьфиналами», – сказано в заявлении Лиги 1.

Таким образом французские клубы смогут провести первые и ответные матчи на этой стадии евротурниров с разницей в неделю, без выступления в чемпионате Франции в выходные. Парижане сыграют в ЛЧ с «Барселоной», марсельцы в ЛЕ с «Бенфикой», а лилльцы в ЛК с «Астон Виллой».