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    • Лига 1 изменила даты матчей «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля», чтобы помочь им в еврокубках

    Лига 1 изменила даты матчей «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля», чтобы помочь им в еврокубках

    Лига 1 перенесла матчи 29-го тура с участием «ПСЖ», «Марселя» и «Лилля» на 24 апреля, чтобы помочь им лучше подготовиться к играм в еврокубках.

    «Успех французских клубов в еврокубках – абсолютный приоритет. Все заработанные очки очень важны для положения Франции в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол – это наш национальный флагман: через выступления клубов в еврокубках Франция блистает на международном уровне.

    В связи с этим совет директоров LFP решил адаптировать расписание трех клубов, вышедших в 1/4 финала Лиги чемпионов («ПСЖ»), Лиги Европы («Марсель») и Лиги конференций («Лилль»), чтобы поставить их в наилучшее положение перед четвертьфиналами», – сказано в заявлении Лиги 1.

    Таким образом французские клубы смогут провести первые и ответные матчи на этой стадии евротурниров с разницей в неделю, без выступления в чемпионате Франции в выходные. Парижане сыграют в ЛЧ с «Барселоной», марсельцы в ЛЕ с «Бенфикой», а лилльцы в ЛК с «Астон Виллой».

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    Источник: официальный сайт Лиги 1

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