Определены даты матчей 1/4 и 1/2 финала Фонбет Кубка России

Пресс-служба Фонбет Кубка России показала расписание ближайших игр турнира.
В начале апреля состоятся матчи 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов.
1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России
среда, 3 апреля, 18:15 мск: «Балтика» – ЦСКА;
среда, 3 апреля, 20:30 мск: «Спартак» – «Зенит».
1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
вторник, 2 апреля, 17:30 мск: «СКА-Хабаровск» – «Динамо»;
вторник, 2 апреля, 20:00 мск: «Химки» – «Ростов»;
среда, 3 апреля, 16:00 мск: «Урал» – «Локомотив»;
четверг, 4 апреля, 19:30 мск: «Ахмат» – «Оренбург».