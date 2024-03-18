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    Определены даты матчей 1/4 и 1/2 финала Фонбет Кубка России

    Пресс-служба Фонбет Кубка России показала расписание ближайших игр турнира.

    В начале апреля состоятся матчи 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов.

    1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России

    среда, 3 апреля, 18:15 мск: «Балтика» – ЦСКА;

    среда, 3 апреля, 20:30 мск: «Спартак» – «Зенит».

    1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

    вторник, 2 апреля, 17:30 мск: «СКА-Хабаровск» – «Динамо»;

    вторник, 2 апреля, 20:00 мск: «Химки» – «Ростов»;

    среда, 3 апреля, 16:00 мск: «Урал» – «Локомотив»;

    четверг, 4 апреля, 19:30 мск: «Ахмат» – «Оренбург».

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    Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России

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    Комментарии (1)
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    Дубина
    1710781967
    Продырявим газпромовских вшей по полной)))))
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