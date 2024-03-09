Серия А. «Интер» обыграл «Болонью» (1:0), у Шомуродова дубль с замены за «Кальяри»

«Интер» в 28-м туре Серии А победил в гостях «Болонью». Гол у Яна Биссека. Миланцы лидируют с 18-очковым отрывом. Впереди у «Интера» матч Лиги чемпионов против «Атлетико».

В другой встрече «Кальяри» победил «Салернитану», а экс-игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов оформил дубль. Он вышел на замену в перерыве.

Италия. Серия А. 28-й тур

Кальяри – Салернитана – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Лападула, 12; 2:0 – Гаэтано, 40; 3:0 – Шомуродов, 51; 3:1 – Кастанос, 56; 3:2 – Маджоре, 58; 4:2 – Шомуродов, 76.

Болонья – Интер – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Биссек, 37.

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