Топ-10 тренеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров в истории АПЛ. Десятка выглядит так.
1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
2. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
4. Арсен Венгер («Арсенал»).
5. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»).
6. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»).
7. Роберто Манчини («Манчестер Сити»).
8. Кенни Далглиш («Блэкберн», «Ньюкасл», «Ливерпуль»).
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон»).
10. Дэвид Мойес («Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Вест Хэм»).