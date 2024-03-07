Фанаты «Брайтона» получили ножевые ранения в Риме

Двое болельщиков «Брайтона» пострадали в Риме перед матчем Лиги Европы против «Ромы».

Британцы подверглись вооруженному ограблению в центре города. В ходе налета они получили легкие ножевые ранения в ноги. На пострадавших напала группа из шести человек, отобравшая документы и кошельки. Гостям оказана помощь в больнице.