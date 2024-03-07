Фанаты «Брайтона» получили ножевые ранения в Риме

Двое болельщиков «Брайтона» пострадали в Риме перед матчем Лиги Европы против «Ромы».
Британцы подверглись вооруженному ограблению в центре города. В ходе налета они получили легкие ножевые ранения в ноги. На пострадавших напала группа из шести человек, отобравшая документы и кошельки. Гостям оказана помощь в больнице.
- В Риме в связи с приездом болельщиков «Брайтона» действуют особые меры безопасности, работают дополнительные патрули.
- В Италию прибыло порядка 4 тысяч болельщиков гостей.
- Матч нанчется в 20:45 мск.