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    Фанаты «Брайтона» получили ножевые ранения в Риме

    Двое болельщиков «Брайтона» пострадали в Риме перед матчем Лиги Европы против «Ромы».

    Британцы подверглись вооруженному ограблению в центре города. В ходе налета они получили легкие ножевые ранения в ноги. На пострадавших напала группа из шести человек, отобравшая документы и кошельки. Гостям оказана помощь в больнице.

    • В Риме в связи с приездом болельщиков «Брайтона» действуют особые меры безопасности, работают дополнительные патрули.
    • В Италию прибыло порядка 4 тысяч болельщиков гостей.
    • Матч нанчется в 20:45 мск.

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    Источник: il Messaggero

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