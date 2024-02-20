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    Семак объяснил зимние трансферы «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимних приобретениях своей команды.

    – Какое впечатление по матчам на сборах оставили четверо зимних новичков? Реальность соответствовала ожиданиям?

    Наша активность зимой связана с тем, что в летнюю паузу мы испытывали определенные сложности с игроками. Одни ушли, другие присоединялись по ходу подготовки. Приходилось уже в течение сезона встраивать тех или иных футболистов в игру команды. Поэтому ждали зимнюю паузу, чтобы наиграть какие-то связи и заполнить те пробелы, которые были в плане комплектования.

    В первую очередь имею в виду позицию Малкома. Осенью у нас не было флангового игрока с левой ногой. Отчасти пытались каким-то образом восполнить этот пробел тактической схемой, отчасти использовали других игроков на этой позиции. С приходом Педро и Артура усилили фланги. Здесь сейчас хорошая конкуренция.

    Что касается Нино – так сложились обстоятельства. Прекрасно понимали, что Роберту Ренану нужно играть, а не сидеть в запасе. Он молодой. Но не могли его отпустить, не найдя равнозначную замену по части конкуренции и обоймы.

    Мне кажется, что с точки зрения финансовой составляющей приобретение Нино выглядит очень интересным и привлекательным для клуба. Думаю, что игрок такого уровня стоит дороже.

    – Почему тогда Нино обошелся «Зениту» всего в 5 миллионов евро?

    – Насколько я понимаю, в контракте Нино была определенная опция, которая позволила «Зениту» его приобрести. Плюс у самого игрока появилось большое желание перейти к нам.

    Что касается ожиданий от наших новичков, в той или иной степени они оправдались. Мы прекрасно понимали качество и Артура, и Нино.

    Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали, исходя из тех соображений, что он получал не так много игровой практики в «Коринтиансе». Игрок молодой, поэтому вопрос адаптации, привыкания к нашей игре, к команде, как казалось изначально, требовал больше времени.

    С другой стороны, хоть нынешнее состояние Педро нас, конечно, радует, мы прекрасно понимаем – в таком возрасте возможны любые эмоциональные колебания. Особенно по приезде в Россию. Поэтому, конечно, готовы к тому, что какие-то спады у Педро будут. Но он, безусловно, игрок очень хорошего уровня, с хорошей перспективой.

    – Осталось оценить Ильзата Ахметова.

    – За ним мы давно следили, я прекрасно знаю его качества. Нам было очень важно освежить линию полузащиты именно российским игроком. Дима Чистяков и Леша Сутормин не получали игровой практики и, конечно, хотели, чтобы она появилась у них в других командах.

    Чтобы совпали интересы всех сторон, нам нужно было взять кого-то из игроков с российским паспортом, который может обострять и принимать нестандартные решения. «Зениту» ведь достаточно часто приходится играть против команд с низкой линией обороны. Мне кажется, Ильзат – тот человек, который может разнообразить и добавить в этом компоненте.

    • Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • «Зенит» отдал четырех игроков в аренду. Защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал», защитника Дмитрия Чистякова и хавбека Алексея Сутормина – в «Сочи», полузащитника Ду Кейроса – в «Гремио».
    • Также петербуржцы отзаявили защитника Данила Кругового. Планируется, что он будет выступать во Второй лиге за «Зенит-2». Летом он станет игроком ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (8)
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    Avenger_93
    1708428416
    Что терпила-физрук может объяснить, если он бестолковый терпила-физрук, который за 6 лет в клубе не может воспитывать хоть одного пацана для старта, бестолковый так бестолковый
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    aaaaahhhh
    1708428752
    Просто надо отмыть деньги... А Семаку что хозяева велели то и говорит.
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    ...уефан
    1708431655
    ...учи, Семак, португальский!...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708433231
    Педро красавчик. Очень перспективный малый. В каждом матче забивал. Через несколько лет вырастит в цене в 3 раза. Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1708439837
    Посмотрим как и что выйдет из Ахмета
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