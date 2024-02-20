Семак объяснил зимние трансферы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимних приобретениях своей команды.

– Какое впечатление по матчам на сборах оставили четверо зимних новичков? Реальность соответствовала ожиданиям?

– Наша активность зимой связана с тем, что в летнюю паузу мы испытывали определенные сложности с игроками. Одни ушли, другие присоединялись по ходу подготовки. Приходилось уже в течение сезона встраивать тех или иных футболистов в игру команды. Поэтому ждали зимнюю паузу, чтобы наиграть какие-то связи и заполнить те пробелы, которые были в плане комплектования.

В первую очередь имею в виду позицию Малкома. Осенью у нас не было флангового игрока с левой ногой. Отчасти пытались каким-то образом восполнить этот пробел тактической схемой, отчасти использовали других игроков на этой позиции. С приходом Педро и Артура усилили фланги. Здесь сейчас хорошая конкуренция.

Что касается Нино – так сложились обстоятельства. Прекрасно понимали, что Роберту Ренану нужно играть, а не сидеть в запасе. Он молодой. Но не могли его отпустить, не найдя равнозначную замену по части конкуренции и обоймы.

Мне кажется, что с точки зрения финансовой составляющей приобретение Нино выглядит очень интересным и привлекательным для клуба. Думаю, что игрок такого уровня стоит дороже.

– Почему тогда Нино обошелся «Зениту» всего в 5 миллионов евро?

– Насколько я понимаю, в контракте Нино была определенная опция, которая позволила «Зениту» его приобрести. Плюс у самого игрока появилось большое желание перейти к нам.

Что касается ожиданий от наших новичков, в той или иной степени они оправдались. Мы прекрасно понимали качество и Артура, и Нино.

Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали, исходя из тех соображений, что он получал не так много игровой практики в «Коринтиансе». Игрок молодой, поэтому вопрос адаптации, привыкания к нашей игре, к команде, как казалось изначально, требовал больше времени.

С другой стороны, хоть нынешнее состояние Педро нас, конечно, радует, мы прекрасно понимаем – в таком возрасте возможны любые эмоциональные колебания. Особенно по приезде в Россию. Поэтому, конечно, готовы к тому, что какие-то спады у Педро будут. Но он, безусловно, игрок очень хорошего уровня, с хорошей перспективой.

– Осталось оценить Ильзата Ахметова.

– За ним мы давно следили, я прекрасно знаю его качества. Нам было очень важно освежить линию полузащиты именно российским игроком. Дима Чистяков и Леша Сутормин не получали игровой практики и, конечно, хотели, чтобы она появилась у них в других командах.

Чтобы совпали интересы всех сторон, нам нужно было взять кого-то из игроков с российским паспортом, который может обострять и принимать нестандартные решения. «Зениту» ведь достаточно часто приходится играть против команд с низкой линией обороны. Мне кажется, Ильзат – тот человек, который может разнообразить и добавить в этом компоненте.