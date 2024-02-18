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    • «Фрозиноне» – «Рома»: прогноз на матч 25 тура Серии А, 18 февраля

    «Фрозиноне» – «Рома»: прогноз на матч 25 тура Серии А, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А сыграют «Фрозиноне» и «Рома». Матч пройдет во Фрозиноне, начало – в 20:00 (мск).

    «Фрозиноне»

    Команда Эусебио Ди Франческо находится на 14-м месте с 23 очками. У хозяев встречи 6 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Разница голов – 32:49 (худшая защита Серии А).

    Последние результаты «Фрозиноне» в Серии А:

    «Рома»

    У римлян в активе 38 очков и 6-е место в таблице – отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 4 балла. Подопечные Даниэле Де Росси в 11 играх победили, 5 матчей свели вничью и 8 раз проиграли. Разница мячей – 42:30.

    Предыдущие результаты «Ромы» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 02.10.23 «Рома» – «Фрозиноне» – 2:0;
    • 24.02.19 «Фрозиноне» – «Рома» – 2:3;
    • 27.09.18 «Рома» – «Фрозиноне» – 4:0;
    • 31.01.16 «Рома» – «Фрозиноне» – 3:1;
    • 13.09.15 «Фрозиноне» – «Рома» – 0:2.

    Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Рома»

    Ожидаем яркого и результативного футбола с обоюдными голами. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 11:42
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