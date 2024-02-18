В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А сыграют «Фрозиноне» и «Рома». Матч пройдет во Фрозиноне, начало – в 20:00 (мск).
«Фрозиноне»
Команда Эусебио Ди Франческо находится на 14-м месте с 23 очками. У хозяев встречи 6 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Разница голов – 32:49 (худшая защита Серии А).
Последние результаты «Фрозиноне» в Серии А:
- 11.02.24 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 5:1;
- 03.02.24 «Фрозиноне» – «Милан» – 2:3;
- 28.01.24 «Верона» – «Фрозиноне» – 1:1.
«Рома»
У римлян в активе 38 очков и 6-е место в таблице – отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 4 балла. Подопечные Даниэле Де Росси в 11 играх победили, 5 матчей свели вничью и 8 раз проиграли. Разница мячей – 42:30.
Предыдущие результаты «Ромы» в Серии А:
- 10.02.24 «Рома» – «Интер» – 2:4;
- 05.02.24 «Рома» – «Кальяри» – 4:0;
- 29.01.24 «Салернитана» – «Рома» – 1:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 02.10.23 «Рома» – «Фрозиноне» – 2:0;
- 24.02.19 «Фрозиноне» – «Рома» – 2:3;
- 27.09.18 «Рома» – «Фрозиноне» – 4:0;
- 31.01.16 «Рома» – «Фрозиноне» – 3:1;
- 13.09.15 «Фрозиноне» – «Рома» – 0:2.
Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Рома»
Ожидаем яркого и результативного футбола с обоюдными голами. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.