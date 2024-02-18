В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А сыграют «Фрозиноне» и «Рома». Матч пройдет во Фрозиноне, начало – в 20:00 (мск).

«Фрозиноне»

Команда Эусебио Ди Франческо находится на 14-м месте с 23 очками. У хозяев встречи 6 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Разница голов – 32:49 (худшая защита Серии А).

Последние результаты «Фрозиноне» в Серии А:

«Рома»

У римлян в активе 38 очков и 6-е место в таблице – отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 4 балла. Подопечные Даниэле Де Росси в 11 играх победили, 5 матчей свели вничью и 8 раз проиграли. Разница мячей – 42:30.

Предыдущие результаты «Ромы» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Рома»

Ожидаем яркого и результативного футбола с обоюдными голами. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.