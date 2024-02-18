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    • «Фрозиноне» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Фрозиноне» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Ромы», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фрозиноне»: Турати, Валери, Околи, Монтеризи, Джелли, Харруи, Барренечеа, Маццителли, Соуле, Жорже, Сек.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    «Рома»: Патрисиу, Анхелиньо, Хейзен, Манчини, Карсдорп, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Эль-Шаарави, Лукаку.

    Главный тренер: Даниэле Де Росси

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне»«Рома»

    «Фрозиноне» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 11:20
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