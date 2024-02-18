Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Ромы», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фрозиноне»: Турати, Валери, Околи, Монтеризи, Джелли, Харруи, Барренечеа, Маццителли, Соуле, Жорже, Сек.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

«Рома»: Патрисиу, Анхелиньо, Хейзен, Манчини, Карсдорп, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Дибала, Эль-Шаарави, Лукаку.

Главный тренер: Даниэле Де Росси

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Рома»