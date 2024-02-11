В воскресенье, 11 февраля, «Штутгарт» на своем поле сыграет с «Майнцем» в матче 21 тура чемпионата Германии. Игра начнется в 17:30 по мск.
«Штутгарт»
«Штутгарт» набрал 40 очков и идет на 3 месте. Команда выиграла 13 матчей, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В активе «Штутгарта» 46 забитых и 26 пропущенных голов – разница мячей +20. Последние 5 матчей:
- 06.02.24 «Байер» – «Штутгарт» 3:2;
- 03.02.24 «Фрайбург» – «Штутгарт» 1:3;
- 27.01.24 «Штутгарт» – «РБ Лейпциг» 5:2;
- 20.01.24 «Бохум» – «Штутгарт» 1:0;
- 14.01.24 «Штутгарт» – «Боруссия М» 1:3.
«Майнц»
«Майнц» набрал 12 очков и идет на 17 месте. Команда выиграла 1 матч, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе «Майнца» 15 забитых и 32 пропущенных голов – разница мячей -17. Последние 5 матчей:
- 07.02.24 «Майнц» – «Унион» 1:1;
- 03.02.24 «Майнц» – «Вердер» 0:1;
- 26.01.24 «Айнтрахт Франкфурт» – «Майнц» 1:0;
- 13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург» 1:1;
- 06.01.24 «Фейеноорд» – «Майнц» 2:1.
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Майнц»
Последние 5 очных встреч:
- 16.09.23 «Майнц» – «Штутгарт» 1:3;
- 21.05.23 «Майнц» – «Штутгарт» 1:4;
- 21.01.23 «Штутгарт» – «Майнц» 1:1;
- 16.04.22 «Майнц» – «Штутгарт» 0:0;
- 26.11.21 «Штутгарт» – «Майнц» 2:1.
Один из лидеров Бундеслиги принимает одного из аутсайдеров национального первенства. Наверняка «Штутгарт» возьмет три очка в этом матче. Предположим, хозяева забьют больше одного мяча. Наш прогноз – победа «Штутгарта» (1.48), ТБ 2.5 (1.79).