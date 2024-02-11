В воскресенье, 11 февраля, «Штутгарт» на своем поле сыграет с «Майнцем» в матче 21 тура чемпионата Германии. Игра начнется в 17:30 по мск.

«Штутгарт»

«Штутгарт» набрал 40 очков и идет на 3 месте. Команда выиграла 13 матчей, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В активе «Штутгарта» 46 забитых и 26 пропущенных голов – разница мячей +20. Последние 5 матчей:

«Майнц»

«Майнц» набрал 12 очков и идет на 17 месте. Команда выиграла 1 матч, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе «Майнца» 15 забитых и 32 пропущенных голов – разница мячей -17. Последние 5 матчей:

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Майнц»

Последние 5 очных встреч:

Один из лидеров Бундеслиги принимает одного из аутсайдеров национального первенства. Наверняка «Штутгарт» возьмет три очка в этом матче. Предположим, хозяева забьют больше одного мяча. Наш прогноз – победа «Штутгарта» (1.48), ТБ 2.5 (1.79).