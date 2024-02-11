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    • «Штутгарт» – «Майнц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 11 февраля

    «Штутгарт» – «Майнц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, «Штутгарт» на своем поле сыграет с «Майнцем» в матче 21 тура чемпионата Германии. Игра начнется в 17:30 по мск.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» набрал 40 очков и идет на 3 месте. Команда выиграла 13 матчей, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. В активе «Штутгарта» 46 забитых и 26 пропущенных голов – разница мячей +20. Последние 5 матчей:

    «Майнц»

    «Майнц» набрал 12 очков и идет на 17 месте. Команда выиграла 1 матч, 9 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе «Майнца» 15 забитых и 32 пропущенных голов – разница мячей -17. Последние 5 матчей:

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Майнц»

    Последние 5 очных встреч:

    • 16.09.23 «Майнц» – «Штутгарт» 1:3;
    • 21.05.23 «Майнц» – «Штутгарт» 1:4;
    • 21.01.23 «Штутгарт» – «Майнц» 1:1;
    • 16.04.22 «Майнц» – «Штутгарт» 0:0;
    • 26.11.21 «Штутгарт» – «Майнц» 2:1.

    Один из лидеров Бундеслиги принимает одного из аутсайдеров национального первенства. Наверняка «Штутгарт» возьмет три очка в этом матче. Предположим, хозяева забьют больше одного мяча. Наш прогноз – победа «Штутгарта» (1.48), ТБ 2.5 (1.79).

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 11:33
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