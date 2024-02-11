Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Майнц», 21 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Штутгарт»: Нюбель, Руо, Стержиу, Антон, Миттельштедт, Каразор, Мийо, Фюрих, Стиллер, Вагноман, Ундав.
Главный тренер: Себастьян Хенесс
«Майнц»: Центнер, Каси, ден Берг, Фернандес, Да Коста, Баррейро, Амири, Краусс, Буркардт, Онисиво, Ажорк.
Главный тренер: Ян Зиверт
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Майнц»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».