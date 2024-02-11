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    • «Штутгарт» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Штутгарт» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Майнц», 21 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Штутгарт»: Нюбель, Руо, Стержиу, Антон, Миттельштедт, Каразор, Мийо, Фюрих, Стиллер, Вагноман, Ундав.

    Главный тренер: Себастьян Хенесс

    «Майнц»: Центнер, Каси, ден Берг, Фернандес, Да Коста, Баррейро, Амири, Краусс, Буркардт, Онисиво, Ажорк.

    Главный тренер: Ян Зиверт

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Майнц»

    «Штутгарт» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    «Штутгарт» – «Майнц»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 11 февраля
    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 10:35
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