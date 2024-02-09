В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Брайтон». Матч состоится в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» с 44 набранными очками занимает 5-е место. На счету коллектива Анге Постекоглу 13 побед, 5 ничьих и 5 поражений, разница голов – 49:35.
Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:
- 03.02.24 «Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:2;
- 31.01.24 «Тоттенхэм» – «Брентфорд» – 3:2;
- 14.01.24 «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 2:2.
«Брайтон»
«Брайтон» в 23 турах набрал 35 очков и занимает 8-е место, отставая от зоны еврокубков на 9 баллов. У команды Роберто Де Дзерби 9 побед, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей – 42:38.
Последние результаты «Брайтона» в АПЛ:
- 03.02.24 «Брайтон» – «Кристал Пэлас» – 4:1;
- 30.01.24 «Лутон Таун» – «Брайтон» – 4:0;
- 22.01.24 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 0:0.
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:
- 29.12.23 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 4:2;
- 08.04.23 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1;
- 09.10.22 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 0:1;
- 16.04.22 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 0:1;
- 17.03.22 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 0:2.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»
В упорной борьбе «Тоттенхэм» должен вырвать победу. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.