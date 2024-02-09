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    • «Тоттенхэм» – «Брайтон»: прогноз на матч 24 тура Премьер-лиги, 10 февраля

    «Тоттенхэм» – «Брайтон»: прогноз на матч 24 тура Премьер-лиги, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Брайтон». Матч состоится в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» с 44 набранными очками занимает 5-е место. На счету коллектива Анге Постекоглу 13 побед, 5 ничьих и 5 поражений, разница голов – 49:35.

    Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:

    «Брайтон»

    «Брайтон» в 23 турах набрал 35 очков и занимает 8-е место, отставая от зоны еврокубков на 9 баллов. У команды Роберто Де Дзерби 9 побед, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей – 42:38.

    Последние результаты «Брайтона» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

    • 29.12.23 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 4:2;
    • 08.04.23 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1;
    • 09.10.22 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 0:1;
    • 16.04.22 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 0:1;
    • 17.03.22 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 0:2.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»

    В упорной борьбе «Тоттенхэм» должен вырвать победу. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:07
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