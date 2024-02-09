В субботу, 10 февраля, в 24-м туре АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Брайтон». Матч состоится в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» с 44 набранными очками занимает 5-е место. На счету коллектива Анге Постекоглу 13 побед, 5 ничьих и 5 поражений, разница голов – 49:35.

Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:

«Брайтон»

«Брайтон» в 23 турах набрал 35 очков и занимает 8-е место, отставая от зоны еврокубков на 9 баллов. У команды Роберто Де Дзерби 9 побед, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей – 42:38.

Последние результаты «Брайтона» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

29.12.23 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 4:2;

08.04.23 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1;

09.10.22 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 0:1;

16.04.22 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 0:1;

17.03.22 «Брайтон» – «Тоттенхэм» – 0:2.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Брайтон»

В упорной борьбе «Тоттенхэм» должен вырвать победу. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.80.