Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брайтона», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Вернер, Хейбьерг, Джонсон, Мэддисон, Ришарлисон.

Главный тренер: Анге Постекоглу

«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Игор, ван Хеке, Лэмпти, Буонанотте, Шина, Гилмор, Гросс, Хиншелвуд, Фергюсон.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брайтон»