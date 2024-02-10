Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Брайтона», 24 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Вернер, Хейбьерг, Джонсон, Мэддисон, Ришарлисон.
Главный тренер: Анге Постекоглу
«Брайтон»: Вербрюгген, Данк, Игор, ван Хеке, Лэмпти, Буонанотте, Шина, Гилмор, Гросс, Хиншелвуд, Фергюсон.
Главный тренер: Роберто Де Дзерби
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».