Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:10 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«ПСЖ»: Доннарумма, Бералдо, Перейра, Маркиньос, Коло-Муани, Витинья, Руис, Заир-Эмри, Солер, Мбаппе, Рамуш.

Главный тренер: Луис Энрике

«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брасье, Локо, Камара, Лис-Мелу, Магнетти, дель Кастильо, Мунье, ле Дурон.

Главный тренер: Эрик Рой

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»