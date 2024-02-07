Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:10 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«ПСЖ»: Доннарумма, Бералдо, Перейра, Маркиньос, Коло-Муани, Витинья, Руис, Заир-Эмри, Солер, Мбаппе, Рамуш.
Главный тренер: Луис Энрике
«Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брасье, Локо, Камара, Лис-Мелу, Магнетти, дель Кастильо, Мунье, ле Дурон.
Главный тренер: Эрик Рой
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».