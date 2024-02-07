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    • «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Бреста», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 23:10 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «ПСЖ»: Доннарумма, Бералдо, Перейра, Маркиньос, Коло-Муани, Витинья, Руис, Заир-Эмри, Солер, Мбаппе, Рамуш.

    Главный тренер: Луис Энрике

    «Брест»: Бизот, Лала, Шардонне, Брасье, Локо, Камара, Лис-Мелу, Магнетти, дель Кастильо, Мунье, ле Дурон.

    Главный тренер: Эрик Рой

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Брест»

    «ПСЖ» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 10:17
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