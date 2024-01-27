Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января

    «Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Бундеслиги встречаются дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды сыграют в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).

    «Боруссия» Д

    Хозяева поля, набрав в 18 играх 33 очка, имеют все шансы побороться за медали чемпионата и место в зоне ЛЧ. Команда Эдина Терзича одержала 9 побед, 6 игр сыграла вничью и 3 проиграла. Разница мячей – 37:25.

    Последние результаты «Боруссии» Д в Бундеслиге:

    • 20.01.24 «Кельн» – «Боруссия» Д – 0:4;
    • 13.01.24 «Дармштадт 98» – «Боруссия» Д – 0:3;
    • 19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1.

    «Бохум»

    У гостей предстоящего поединка показатели скромнее. «Бохум» набрал 20 очков и занимает 14-е место, оторвавшись от группы команд, стоящих на вылет, на 9 очков. У «Бохума» 4 победы, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей 20:34.

    Предыдущие результаты «Бохума» в Бундеслиге:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд в Бундеслиге:

    • 26.08.23 «Бохум» – «Боруссия» Д – 1:1;
    • 29.04.23 «Бохум» – «Боруссия» – 1:1;
    • 05.11.22 «Боруссия» Д – «Бохум» – 3:0;
    • 30.04.22 «Боруссия» Д – «Бохум» – 3:4;
    • 11.12.21 «Бохум» – «Боруссия» Д – 1:1.

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бохум»

    Ожидаем веселую игру с большим количеством голов. Наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 2.07.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+