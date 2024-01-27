В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Бундеслиги встречаются дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды сыграют в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).

«Боруссия» Д

Хозяева поля, набрав в 18 играх 33 очка, имеют все шансы побороться за медали чемпионата и место в зоне ЛЧ. Команда Эдина Терзича одержала 9 побед, 6 игр сыграла вничью и 3 проиграла. Разница мячей – 37:25.

Последние результаты «Боруссии» Д в Бундеслиге:

20.01.24 «Кельн» – «Боруссия» Д – 0:4;

13.01.24 «Дармштадт 98» – «Боруссия» Д – 0:3;

19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1.

«Бохум»

У гостей предстоящего поединка показатели скромнее. «Бохум» набрал 20 очков и занимает 14-е место, оторвавшись от группы команд, стоящих на вылет, на 9 очков. У «Бохума» 4 победы, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей 20:34.

Предыдущие результаты «Бохума» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд в Бундеслиге:

26.08.23 «Бохум» – «Боруссия» Д – 1:1;

29.04.23 «Бохум» – «Боруссия» – 1:1;

05.11.22 «Боруссия» Д – «Бохум» – 3:0;

30.04.22 «Боруссия» Д – «Бохум» – 3:4;

11.12.21 «Бохум» – «Боруссия» Д – 1:1.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бохум»

Ожидаем веселую игру с большим количеством голов. Наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 2.07.