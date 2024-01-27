В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Бундеслиги встречаются дортмундская «Боруссия» и «Бохум». Команды сыграют в Дортмунде, начало – в 19:30 (мск).
«Боруссия» Д
Хозяева поля, набрав в 18 играх 33 очка, имеют все шансы побороться за медали чемпионата и место в зоне ЛЧ. Команда Эдина Терзича одержала 9 побед, 6 игр сыграла вничью и 3 проиграла. Разница мячей – 37:25.
Последние результаты «Боруссии» Д в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Кельн» – «Боруссия» Д – 0:4;
- 13.01.24 «Дармштадт 98» – «Боруссия» Д – 0:3;
- 19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1.
«Бохум»
У гостей предстоящего поединка показатели скромнее. «Бохум» набрал 20 очков и занимает 14-е место, оторвавшись от группы команд, стоящих на вылет, на 9 очков. У «Бохума» 4 победы, 8 ничьих и 6 поражений, разница мячей 20:34.
Предыдущие результаты «Бохума» в Бундеслиге:
- 20.01.24 «Бохум» – «Штутгарт» – 1:0;
- 14.01.24 «Бохум» – «Вердер» – 1:1;
- 20.12.23 «Байер» – «Бохум» – 4:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч команд в Бундеслиге:
- 26.08.23 «Бохум» – «Боруссия» Д – 1:1;
- 29.04.23 «Бохум» – «Боруссия» – 1:1;
- 05.11.22 «Боруссия» Д – «Бохум» – 3:0;
- 30.04.22 «Боруссия» Д – «Бохум» – 3:4;
- 11.12.21 «Бохум» – «Боруссия» Д – 1:1.
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бохум»
Ожидаем веселую игру с большим количеством голов. Наш прогноз – ТБ (3,5) с коэффициентом 2.07.