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    • «Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» – «Бохум», 19 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Боруссия Д»: Майер, Шлоттербек, Хуммельс, Матсен, Мeнье, Озкан, Ройс, Забитцер, Санчо, Фюллькруг, Мален.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    «Бохум»: Риманн, Гамбоа, Машович, Ордец, Виттек, Остерхаге, Штeгер, Лосилла, Беро, Антви-Аджей, Пасьенса.

    Главный тренер: Томас Леч

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Бохум»

    «Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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