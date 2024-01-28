Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» – «Бохум», 19 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Боруссия Д»: Майер, Шлоттербек, Хуммельс, Матсен, Мeнье, Озкан, Ройс, Забитцер, Санчо, Фюллькруг, Мален.
Главный тренер: Эдин Терзич
«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Машович, Ордец, Виттек, Остерхаге, Штeгер, Лосилла, Беро, Антви-Аджей, Пасьенса.
Главный тренер: Томас Леч
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Бохум»
- Матч можно посмотреть на телеканале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».