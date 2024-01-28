Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия Д» – «Бохум», 19 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия Д»: Майер, Шлоттербек, Хуммельс, Матсен, Мeнье, Озкан, Ройс, Забитцер, Санчо, Фюллькруг, Мален.

Главный тренер: Эдин Терзич

«Бохум»: Риманн, Гамбоа, Машович, Ордец, Виттек, Остерхаге, Штeгер, Лосилла, Беро, Антви-Аджей, Пасьенса.

Главный тренер: Томас Леч

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» – «Бохум»