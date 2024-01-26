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    • «Аталанта» – «Удинезе»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 27 января

    «Аталанта» – «Удинезе»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 27 января

    В субботу, 27 января, в 22-м туре Серии А друг другу будут противостоять «Аталанта» и «Удинезе». Встреча состоится в Бергамо, начало – в 17:00 (мск).

    «Аталанта»

    Хозяева предстоящей встречи сыграли в чемпионате 20 матчей, половину из которых выиграли, трижды сыграли вничью и 7 раз проиграли. Коллектив Джан Пьеро Гасперини набрал 33 очка и занимает 5-е место, отставая от зоны ЛЧ на 1 балл. Разница мячей – 35:21 (больше забили только «Интер» и «Милан»).

    Последние результаты «Аталанты» в Серии А:

    «Удинезе»

    Команда Габриэле Чоффи провела 21 поединок в нынешнем сезоне, из которых выиграла 2, проиграла 7 и 12 встреч завершила вничью. Фриульцы – самая миролюбивая команда Серии А.

    На данный момент «Удинезе» имеет в активе 18 очков и занимает 16-е место, всего на 1 балл опережая зону вылета. Разница мячей – 23:35.

    Предыдущие результаты «Удинезе» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты 5 личных встреч команд в Серии А:

    • 12.11.23 «Удинезе» – «Аталанта» – 1:1;
    • 05.03.23 «Аталанта» – «Удинезе» – 0:0;
    • 09.10.22 «Удинезе» – «Аталанта» – 2:2;
    • 09.01.22 «Удинезе» – «Аталанта» – 2:6;
    • 24.10.21 «Аталанта» – «Удинезе» – 1:1.

    Прогноз на матч «Аталанта» – «Удинезе»

    Фриульцы регулярно доставляют бергамаски проблемы. Полагаем, что и в этот раз «Удинезе» минимум 1 раз огорчит «Аталанту», а хозяева ответят сполна. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.88.

    Источник: «Бомбардир»

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