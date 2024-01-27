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    • «Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Миранчук, Эдерсон, де Рон, Де Кетеларе, Хольм, Скамакка.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    «Удинезе»: Окойе, Кристенсен, Перес, Феррейра, Креспо, Уолес, Перейра, Ловрич, Самарджич, Эбоселе, Лукка.

    Главный тренер: Габриэле Чоффи

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе»

    «Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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