Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Миранчук, Эдерсон, де Рон, Де Кетеларе, Хольм, Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

«Удинезе»: Окойе, Кристенсен, Перес, Феррейра, Креспо, Уолес, Перейра, Ловрич, Самарджич, Эбоселе, Лукка.

Главный тренер: Габриэле Чоффи

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе»