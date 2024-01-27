Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Руджери, Миранчук, Эдерсон, де Рон, Де Кетеларе, Хольм, Скамакка.
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини
«Удинезе»: Окойе, Кристенсен, Перес, Феррейра, Креспо, Уолес, Перейра, Ловрич, Самарджич, Эбоселе, Лукка.
Главный тренер: Габриэле Чоффи
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на телеканале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».