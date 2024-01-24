Топ-10 прибыльных клубов на рынке за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых прибыльных клубов на трансферном рынке за последние десять лет.

В расчетах не учитывались продажи воспитанников – только футболистов, пришедших из других клубов.

1. «Лилль» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – 386 миллионов евро).

2. «Аякс» (317).

3. «Зальцбург» (233).

4. «Монако» (218).

5. «Лейпциг» (216).

6. «Сассуоло» (208).

7. «Бенфика» (200).

8. «Аталанта» (200).

9. «Айнтрахт» (182).

10. «Спортинг» (169).