Топ-10 прибыльных клубов на рынке за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых прибыльных клубов на трансферном рынке за последние десять лет.
В расчетах не учитывались продажи воспитанников – только футболистов, пришедших из других клубов.
1. «Лилль» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – 386 миллионов евро).
2. «Аякс» (317).
3. «Зальцбург» (233).
4. «Монако» (218).
5. «Лейпциг» (216).
6. «Сассуоло» (208).
7. «Бенфика» (200).
8. «Аталанта» (200).
9. «Айнтрахт» (182).
10. «Спортинг» (169).