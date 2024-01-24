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    Топ-10 прибыльных клубов на рынке за последние 10 лет

    Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых прибыльных клубов на трансферном рынке за последние десять лет.

    В расчетах не учитывались продажи воспитанников – только футболистов, пришедших из других клубов.

    1. «Лилль» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – 386 миллионов евро).

    2. «Аякс» (317).

    3. «Зальцбург» (233).

    4. «Монако» (218).

    5. «Лейпциг» (216).

    6. «Сассуоло» (208).

    7. «Бенфика» (200).

    8. «Аталанта» (200).

    9. «Айнтрахт» (182).

    10. «Спортинг» (169).

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    Источник: CIES

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