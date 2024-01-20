В воскресенье, 21 января, в 21-м туре сыграют между собой вернувшиеся в Серию А по итогам прошлого сезона «Фрозиноне» и «Кальяри». Поединок пройдет в городе Фрозиноне, начало – в 14:30 (мск).

«Фрозиноне»

Команда Эусебио Ди Франческо в 20 проведенных матчах одержала 5 побед, потерпела 11 поражений и 4 игры свела вничью, находясь на 15-м месте с 19 очками. От зоны вылета хозяев предстоящей встречи отделяют 2 очка. Разница мячей 25:39.

В предыдущих 5 матчах Серии А «Фрозиноне» потерпел поражения. Последние результаты команды в Серии А:

«Кальяри»

«Кальяри» в чемпионате выиграл 4 встречи, 10 проиграл и 6 раз сыграл вничью. Команда занимает 18-е место с 19 очками, у идущей в зоне вылета «Вероны» – на 1 балл меньше. В игре команды Клаудио Раньери наметился небольшой прогресс – они не проигрывают 3 встречи кряду.

Предыдущие результаты «Кальяри» в Серии А:

Личные встречи

Результаты 5 личных встреч команд::

29.10.23 «Кальяри» – «Фрозиноне» – 4:3 (Серия А);

15.04.23 «Кальяри» – «Фрозиноне» – 0:0 (Серия В);

27.11.22 «Фрозиноне» – «Кальяри» – 2:2 (Серия В);

20.04.19 «Кальяри» – «Фрозиноне» – 1:0 (Серия А);

02.12.18 «Фрозиноне» – «Кальяри» – 1:1 (Серия А).

Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Кальяри»

Команды сражаются за выживание и в матче против прямого конкурента должны играть только на победу. Наша ставка – «обе забьют» с коэффициентом 1.72.