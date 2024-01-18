В пятницу, 19 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги встретятся соседи по турнирной таблице – «Майнц» и «Унион». Команды борются за право остаться в элите, занимая 16-е и 15-е места соответственно. Игра пройдет в Майнце, начало – в 22:30 (мск).
«Майнц»
Набрав всего 11 очков, «Майнц» отстает от своего ближайшего соперника на 3 пункта. Подопечные Яна Зиверта смогли только однажды победить в этом сезоне, обыграв на своем поле РБ «Лейпциг» в начале ноября. Еще 8 матчей команда завершила вничью, но только 2 из них – дома.
Последние результаты «Майнца» в Бундеслиге:
- 13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург» – 1:1
- 19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1
- 16.12.23 «Майнц» – «Хайденхайм» – 0:1.
«Унион»
«Унион» перед этой встречей имеет отрыв в 3 очка от преследующего его «Майнца» и игру в запасе. Однако Ненад Бьелица вряд ли считает балансирование на грани вылета пределом мечтаний для команды, вошедшей в четверку сильнейших в Бундеслиге в прошлом сезоне.
Предыдущие результаты «Униона» в Бундеслиге:
- 13.01.24 «Фрайбург» – «Унион» – 0:0
- 20.12.23 «Унион» – «Кельн» – 2:0
- 16.12.23 «Бохум» – «Унион» – 3:0.
Личные встречи
Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:
- 20.08.23 «Унион» – «Майнц» – 4:1
- 04.02.23 «Унион» – «Майнц» – 2:1
- 14.08.22 «Майнц» – «Унион» – 0:0
- 26.02.22 «Унион» – «Майнц» – 3:1
- 03.10.21 «Майнц» – «Унион» – 1:2.
Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»
«Унион», похоже, начал выбираться из полосы неудач, о «Майнце» такого не скажешь. Наш прогноз – победа «Униона» с форой (0) с коэффициентом 2.45.