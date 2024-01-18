В пятницу, 19 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги встретятся соседи по турнирной таблице – «Майнц» и «Унион». Команды борются за право остаться в элите, занимая 16-е и 15-е места соответственно. Игра пройдет в Майнце, начало – в 22:30 (мск).

«Майнц»

Набрав всего 11 очков, «Майнц» отстает от своего ближайшего соперника на 3 пункта. Подопечные Яна Зиверта смогли только однажды победить в этом сезоне, обыграв на своем поле РБ «Лейпциг» в начале ноября. Еще 8 матчей команда завершила вничью, но только 2 из них – дома.

Последние результаты «Майнца» в Бундеслиге:

«Унион»

«Унион» перед этой встречей имеет отрыв в 3 очка от преследующего его «Майнца» и игру в запасе. Однако Ненад Бьелица вряд ли считает балансирование на грани вылета пределом мечтаний для команды, вошедшей в четверку сильнейших в Бундеслиге в прошлом сезоне.

Предыдущие результаты «Униона» в Бундеслиге:

Личные встречи

Результаты 5 личных встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»

«Унион», похоже, начал выбираться из полосы неудач, о «Майнце» такого не скажешь. Наш прогноз – победа «Униона» с форой (0) с коэффициентом 2.45.