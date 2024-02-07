В 18 туре чемпионата Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с «Унионом». Игра состоится в среду, 7 февраля, и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Майнц»
«Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице с 11 очками, имея 1 победу, 8 ничьих и 10 поражений. У команды 10 забитых и 14 пропущенных мячей, разница в голах -17. 5 последних матчей:
- 03.02.24 «Майнц» – «Вердер»: 0:1;
- 26.01.24 «Айнтрахт» – «Майнц»: 1:0;
- 13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург»: 1:1;
- 06.01.24 «Фейеноорд» – «Майнц»: 1:2;
- 19.12.23 «Боруссия Д» – «Майнц» 1:1.
«Унион»
«Унион» занимает 13-е место в турнирной таблице с 17 очками, имея 5 побед, 2 ничьи и 12 поражений. У команды 18 забитых и 34 пропущенных мяча, разница в голах -16. 5 последних матчей:
- 04.02.24 «РБ Лейпциг» – «Унион»: 2:0;
- 28.01.24 «Унион» – «Дармштадт 98»: 1:0;
- 24.01.24 «Бавария» – «Унион»: 1:0;
- 13.01.24 «Фрайбург» – «Унион»: 0:0;
- 06.01.24 «Унион» – «Арминия»: 2:0.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 20.08.23 «Унион» – «Майнц»: 4:1;
- 04.02.23 «Унион» – «Майнц»: 2:1;
- 14.08.22 «Майнц» – «Унион»: 0:0;
- 26.02.22 «Унион» – «Майнц»: 3:1;
- 03.10.21 «Майнц» – «Унион»: 1:2.
Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»
Обе команды идут в нижней части таблицы, ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вряд ли команды сыграют в открытый футбол – наверняка постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – Тотал меньше 2.5 (1.72).