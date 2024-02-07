В 18 туре чемпионата Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с «Унионом». Игра состоится в среду, 7 февраля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Майнц»

«Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице с 11 очками, имея 1 победу, 8 ничьих и 10 поражений. У команды 10 забитых и 14 пропущенных мячей, разница в голах -17. 5 последних матчей:

«Унион»

«Унион» занимает 13-е место в турнирной таблице с 17 очками, имея 5 побед, 2 ничьи и 12 поражений. У команды 18 забитых и 34 пропущенных мяча, разница в голах -16. 5 последних матчей:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»

Обе команды идут в нижней части таблицы, ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вряд ли команды сыграют в открытый футбол – наверняка постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – Тотал меньше 2.5 (1.72).