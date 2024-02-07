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    • «Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля

    «Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля

    В 18 туре чемпионата Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с «Унионом». Игра состоится в среду, 7 февраля, и начнется в 20:30 по московскому времени.

    «Майнц»

    «Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице с 11 очками, имея 1 победу, 8 ничьих и 10 поражений. У команды 10 забитых и 14 пропущенных мячей, разница в голах -17. 5 последних матчей:

    «Унион»

    «Унион» занимает 13-е место в турнирной таблице с 17 очками, имея 5 побед, 2 ничьи и 12 поражений. У команды 18 забитых и 34 пропущенных мяча, разница в голах -16. 5 последних матчей:

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 20.08.23 «Унион» – «Майнц»: 4:1;
    • 04.02.23 «Унион» – «Майнц»: 2:1;
    • 14.08.22 «Майнц» – «Унион»: 0:0;
    • 26.02.22 «Унион» – «Майнц»: 3:1;
    • 03.10.21 «Майнц» – «Унион»: 1:2.

    Прогноз на матч «Майнц» – «Унион»

    Обе команды идут в нижней части таблицы, ведут борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Вряд ли команды сыграют в открытый футбол – наверняка постараются сохранить свои ворота в неприкосновенности. Наш прогноз – Тотал меньше 2.5 (1.72).

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 11:14
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