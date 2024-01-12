В субботу, 13 января, в 20 туре чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Гранада». Игра начнется в 21:00 по мск.

«Бетис»

Команда с 28 очками идет на 7 месте, имея в своем активе 6 побед, 10 ничьих и 3 поражения. «Бетис» забил 21 гол и пропустил 20 мячей. 5 последних встреч команды:

Команда занимает предпоследнее, 19 место с 11 очками. В активе «Гранады» 22 забитых и 40 пропущенных мячей, 2 победы, 5 ничьих и 12 поражений. 5 последних матча команды:

Личные встречи

«Бетис» и «Гранада» в 5 последних очных матчах так сыграли друг с другом:

28.09.23 «Гранада» – «Бетис» 1:1;

15.05.22 «Бетис» – «Гранада» 2:0;

13.09.21 «Гранада» – «Бетис» 1:2;

10.05.21 «Бетис» – «Гранада» 2:1;

20.12.20 «Гранада» – «Бетис» 2:0.

Прогноз на матч «Бетис» – «Гранада»

На наш взгляд, исход этого матча очевиден – «Бетис» выиграет встречу. Команда относительно надежна в обороне. Гости же, похоже, вылетят из Примеры. Наш прогноз – победа «Бетиса» (1.68).