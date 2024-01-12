Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Бетис» – «Гранада»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января

    «Бетис» – «Гранада»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января

    В субботу, 13 января, в 20 туре чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Гранада». Игра начнется в 21:00 по мск.

    «Бетис»

    Команда с 28 очками идет на 7 месте, имея в своем активе 6 побед, 10 ничьих и 3 поражения. «Бетис» забил 21 гол и пропустил 20 мячей. 5 последних встреч команды:

    «Гранада»

    Команда занимает предпоследнее, 19 место с 11 очками. В активе «Гранады» 22 забитых и 40 пропущенных мячей, 2 победы, 5 ничьих и 12 поражений. 5 последних матча команды:

    Личные встречи

    «Бетис» и «Гранада» в 5 последних очных матчах так сыграли друг с другом:

    • 28.09.23 «Гранада» – «Бетис» 1:1;
    • 15.05.22 «Бетис» – «Гранада» 2:0;
    • 13.09.21 «Гранада» – «Бетис» 1:2;
    • 10.05.21 «Бетис» – «Гранада» 2:1;
    • 20.12.20 «Гранада» – «Бетис» 2:0.

    Прогноз на матч «Бетис» – «Гранада»

    На наш взгляд, исход этого матча очевиден – «Бетис» выиграет встречу. Команда относительно надежна в обороне. Гости же, похоже, вылетят из Примеры. Наш прогноз – победа «Бетиса» (1.68).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+