В субботу, 13 января, в 20 туре чемпионата Испании сыграют «Бетис» и «Гранада». Игра начнется в 21:00 по мск.
«Бетис»
Команда с 28 очками идет на 7 месте, имея в своем активе 6 побед, 10 ничьих и 3 поражения. «Бетис» забил 21 гол и пропустил 20 мячей. 5 последних встреч команды:
- 06.01.24 «Алавес» – «Бетис» 1:0;
- 03.01.24 «Сельта» – «Бетис» 2:1;
- 21.12.23 «Бетис» – «Жирона» 1:1;
- 17.12.23 «Реал Сосьедад» – «Бетис» 0:0;
- 14.12.23 «Бетис» – «Рейнджерс» 2:3.
«Гранада»
Команда занимает предпоследнее, 19 место с 11 очками. В активе «Гранады» 22 забитых и 40 пропущенных мячей, 2 победы, 5 ничьих и 12 поражений. 5 последних матча команды:
- 03.01.24 «Гранада» – «Кадис» 2:0;
- 19.12.23 «Гранада» – «Севилья» 0:3;
- 16.12.23 «Сельта» – «Гранада» 1:0;
- 11.12.23 «Гранада» – «Атлетик» 1:1;
- 02.12.23 «Реал» – «Гранада» 2:0.
Личные встречи
«Бетис» и «Гранада» в 5 последних очных матчах так сыграли друг с другом:
- 28.09.23 «Гранада» – «Бетис» 1:1;
- 15.05.22 «Бетис» – «Гранада» 2:0;
- 13.09.21 «Гранада» – «Бетис» 1:2;
- 10.05.21 «Бетис» – «Гранада» 2:1;
- 20.12.20 «Гранада» – «Бетис» 2:0.
Прогноз на матч «Бетис» – «Гранада»
На наш взгляд, исход этого матча очевиден – «Бетис» выиграет встречу. Команда относительно надежна в обороне. Гости же, похоже, вылетят из Примеры. Наш прогноз – победа «Бетиса» (1.68).