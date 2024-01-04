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    • Миранчук рассказал о своей физической форме и установках Гасперини

    Миранчук рассказал о своей физической форме и установках Гасперини

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал игру с «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии. В этом матче хавбек отметился голом и передачей.

    «Матч был важным, я рад, что забил и отдал голевую передачу, доволен игрой команды. Двигаемся дальше. Теперь мы отправимся к «Роме», а затем сыграем с «Миланом». Будет непросто, но мы готовы.

    Я в хорошей форме, с точки зрения физики все в порядке.

    Мы с де Кетеларе хорошо сыграли, я ассистировал ему, он – мне. Это нормально, мы вместе играем в нападении и должны помогать друг другу забивать.

    Гасперини просит меня много играть на последних 16 метрах, откуда я могу забивать и отдавать голевые передачи», – сказал полузащитник «Аталанты».

    • Миранчук провел в «Аталанте» в нынешнем сезоне 14 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Сообщалось, что россиянин может зимой уйти в аренду.

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    Источник: tuttomercatoweb.com

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    04.01.2024 10:09
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