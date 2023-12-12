Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России: известна причина

Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит Матч звезд Фонбет Кубка России.

Голландец не сможет принять участие ни в самой игре, ни в челленджах.

Официальная причина его отсутствия – болезнь.

Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря в 14:00 мск.

Место проведения – «Live Арена» в Сколково.

Состав сборной Пути РПЛ: вратари Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»); защитники Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулев («Оренбург»); полузащитники Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА); нападающие Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»); тренеры Андрей Аршавин, Сергей Овчинников, Александр Мостовой.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?