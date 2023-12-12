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    • Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России: известна причина

    Промес не сыграет в Матче звезд Кубка России: известна причина

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес пропустит Матч звезд Фонбет Кубка России.

    Голландец не сможет принять участие ни в самой игре, ни в челленджах.

    Официальная причина его отсутствия – болезнь.

    • Матч звезд Фонбет Кубка России пройдет 16 декабря в 14:00 мск.
    • Место проведения – «Live Арена» в Сколково.

    Состав сборной Пути РПЛ: вратари Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»); защитники Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулев («Оренбург»); полузащитники Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари НН»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА); нападающие Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»); тренеры Андрей Аршавин, Сергей Овчинников, Александр Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +37211

      VVM1964 33 минуты назад

      Правильно - не хрен там делать ! ))

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