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    • В XXI век появился второй футболист, забивший голы в каждой из топ-5 лиг Европы

    В XXI век появился второй футболист, забивший голы в каждой из топ-5 лиг Европы

    Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт, забивший гол в ворота «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги, стал вторым футболистом в XXI веке, забившем голы в каждой из топ-5 лиг Европы.

    Ранее 24-летний футболист забивал за «Рому», «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». Помимо этих клубов нидерландский форвард также забивал за «Аякс».

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    Источник: Страница OptaJoe в соцсети X

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