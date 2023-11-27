Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт, забивший гол в ворота «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги, стал вторым футболистом в 21-м веке, забившем голы в каждой из топ-5 лиг Европы.

Ранее 24-летний футболист забивал за «Рому», «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». Помимо этих клубов нидерландский форвард также забивал за «Аякс».

Другим игроком является черногорец Стеван Йоветич, забивавший за «Манчестер Сити», «Севилью», «Монако», «Герту», а также сразу за два итальянских клуба: «Фиорентину» и «Интер». Ещe 34-летний футболист поражал ворота соперников в составе «Партизана» и «Олимпиакоса», в котором выступает сейчас.

Джастин Клюйверт является сыном известного нидерландского футболиста Патрика Клюйверта.

«Борнмут» выиграл в гостях у «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1.

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