Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт, забивший гол в ворота «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги, стал вторым футболистом в XXI веке, забившем голы в каждой из топ-5 лиг Европы.

Ранее 24-летний футболист забивал за «Рому», «РБ Лейпциг», «Ниццу» и «Валенсию». Помимо этих клубов нидерландский форвард также забивал за «Аякс».