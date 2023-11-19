Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.
«Переход Криштиану – лучшего игрока в истории, как мы его называем – стал огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.
После его переезда в Саудовскую Аравию последовали и другие крупные трансферы. О лиге заговорили все», – сказал Джеррард.
- Роналду пять раз получал «Золотой мяч».
- По этому показателю он уступает Лионелю Месси, на счету которого 8 таких наград.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: сайт чемпионата Саудовской Аравии