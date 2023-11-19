Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

«Переход Криштиану – лучшего игрока в истории, как мы его называем – стал огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.

После его переезда в Саудовскую Аравию последовали и другие крупные трансферы. О лиге заговорили все», – сказал Джеррард.

Роналду пять раз получал «Золотой мяч».

По этому показателю он уступает Лионелю Месси, на счету которого 8 таких наград.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?