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Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

19 ноября 2023, 13:20
6

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

«Переход Криштиану – лучшего игрока в истории, как мы его называем – стал огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.

После его переезда в Саудовскую Аравию последовали и другие крупные трансферы. О лиге заговорили все», – сказал Джеррард.

  • Роналду пять раз получал «Золотой мяч».
  • По этому показателю он уступает Лионелю Месси, на счету которого 8 таких наград.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: сайт чемпионата Саудовской Аравии
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Иттихад Роналду Криштиану Джеррард Стивен
Комментарии (6)
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NewLife
1700391250
У Джеррарда узкий кругозор, он просто зюбу не знает)).
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DOCTOR PENALTY
1700391579
Согласен со Стивеном.""
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ZeBolotny
1700406572
Ну вот не прав! Алексей Сапогов лучший!
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bulls27
1700449682
Джерард , я с тобой больше не разговариваю . Ты плохой . Как Месси играет и играл это не дано Никому !!! Запомни .
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Исмо
1700451697
Абсолютно согласен, с Джерардом!
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Данила Багров
1700494144
Пеле лучший в истории. Одно золото ЧМ дороже 10 Золотых Мячей или 10 побед в ЛЧ. А у Пеле целых 3 золота ЧМ. Кто сможет его превзойти или хотя бы повторить?
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