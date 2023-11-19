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    Джеррард назвал лучшего футболиста в истории

    Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим игроком в истории.

    «Переход Криштиану – лучшего игрока в истории, как мы его называем – стал огромным шагом. Он по-прежнему многое может дать футболу.

    После его переезда в Саудовскую Аравию последовали и другие крупные трансферы. О лиге заговорили все», – сказал Джеррард.

    • Роналду пять раз получал «Золотой мяч».
    • По этому показателю он уступает Лионелю Месси, на счету которого 8 таких наград.

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    Источник: сайт чемпионата Саудовской Аравии

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26

      ZeBolotny 40 минут назад

      Ну вот не прав! Алексей Сапогов лучший!

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      Рейтинг: +25335

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Согласен со Стивеном.""

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20663

      NewLife 4 часа назад

      У Джеррарда узкий кругозор, он просто зюбу не знает)).

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