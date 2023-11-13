Каррагер определил тройку сильнейших тренеров АПЛ

Джейми Каррагер назвал тренеров, которых считает лучшими в английской Премьер-лиге прямо сейчас.

«Есть Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, победители Лиги чемпионов. А третьим лучшим тренером в этом сезоне АПЛ назову Унаи Эмери.

Если посмотреть на его работу не только в «Астон Вилле», вы увидите, что он постоянно выигрывает Лигу Европы. Микель Артета и даже Маурисио Почеттино не могут таким похвастаться.

Если вспомнить последние 12 месяцев с момента прихода Эмери, то «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «Манчестер Юнайтед». В этом нет абсолютно никаких сомнений», – сказал Каррагер.

«Астон Вилла» идет на 5-м месте в АПЛ после 12 туров.

Команда Эмери отстает от лидера всего на 3 очка.

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