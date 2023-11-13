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    Каррагер определил тройку сильнейших тренеров АПЛ

    Джейми Каррагер назвал тренеров, которых считает лучшими в английской Премьер-лиге прямо сейчас.

    «Есть Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, победители Лиги чемпионов. А третьим лучшим тренером в этом сезоне АПЛ назову Унаи Эмери.

    Если посмотреть на его работу не только в «Астон Вилле», вы увидите, что он постоянно выигрывает Лигу Европы. Микель Артета и даже Маурисио Почеттино не могут таким похвастаться.

    Если вспомнить последние 12 месяцев с момента прихода Эмери, то «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «Манчестер Юнайтед». В этом нет абсолютно никаких сомнений», – сказал Каррагер.

    • «Астон Вилла» идет на 5-м месте в АПЛ после 12 туров.
    • Команда Эмери отстает от лидера всего на 3 очка.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sky Sports

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    13.11.2023 18:56
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