Каррагер определил тройку сильнейших тренеров АПЛ

Джейми Каррагер назвал тренеров, которых считает лучшими в английской Премьер-лиге прямо сейчас.
«Есть Юрген Клопп и Пеп Гвардиола, победители Лиги чемпионов. А третьим лучшим тренером в этом сезоне АПЛ назову Унаи Эмери.
Если посмотреть на его работу не только в «Астон Вилле», вы увидите, что он постоянно выигрывает Лигу Европы. Микель Артета и даже Маурисио Почеттино не могут таким похвастаться.
Если вспомнить последние 12 месяцев с момента прихода Эмери, то «Астон Виллу» тренируют лучше, чем «Манчестер Юнайтед». В этом нет абсолютно никаких сомнений», – сказал Каррагер.
- «Астон Вилла» идет на 5-м месте в АПЛ после 12 туров.
- Команда Эмери отстает от лидера всего на 3 очка.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Sky Sports