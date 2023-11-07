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Роналду получил в подарок часы с невероятным ценником: на эту сумму можно купить игрока РПЛ
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Все новости
10:03
«Аль-Хиляль» может приостановить контракт с Неймаром
9 ноября
22:25
«Аль-Иттихад» уволил главного тренера, поругавшегося с Бензема
8 ноября
10:16
Роналду порвал связь с организаторами «Золотого мяча» после своей последней победы
3
09:57
Фото
Топ-10 игроков по суммарным трансферным тратам на них
7 ноября
21:36
Грабители атаковали дом девушки Неймара – возможно, они хотели ее похитить
1
15:39
Роналду получил в подарок часы с невероятным ценником: на эту сумму можно купить игрока РПЛ
6 ноября
21:21
Раскрыта зарплата, которую предлагали Месси в Саудовской Аравии
2
14:14
Саудовские клубы нацелились на капитана «Манчестер Юнайтед»
2
5 ноября
16:10
Фото
Роналду выложил эмоциональное фото после победного гола «Халиджу»
13:27
Фото
Роналду прокомментировал победу над «Халиджем» – он забил решающий гол
00:05
Стало известно, в какой российский клуб мог перейти Яя Туре
3
4 ноября
22:59
Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Халиджем»
20:13
Стали известны стартовые составы на матч «Аль-Наср» – «Халидж»: 4 ноября
19:37
Трансляция
«Аль-Наср» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023
13:53
Экс-защитник «Реала» хочет воссоединиться с Роналду в Саудовской Аравии
2
3 ноября
20:43
Кркич не считает Месси и Роналду примерами для молодежи
5
16:17
Экс-тренер «Ахмата» вошел в штаб Манчини в Саудовской Аравии
15:38
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2023
13:45
Видео
Роналду подколол украинского боксера Усика
45
08:29
Фото
Неймар выложил фото после операции
1
08:11
Сестра Роналду отреагировала на публикацию с наградами Кришитиану и подписью «заработал, а не получил»
5
2 ноября
09:58
Только два футболиста в истории провели больше матчей на топ-уровне, чем Роналду
1 ноября
14:34
Морган считает фальшью «Золотые мячи» Месси: «У Роналду должно быть больше»
6
13:36
Названы сроки восстановления Неймара
13:00
«Аль-Фатех» – «Аль-Хиляль»: прогноз на матч 12 тура Саудовской Аравии, 3 ноября
07:47
Роналду оценил поддержку болельщиков «Аль-Насра»
31 октября
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Роналду получил в подарок часы с невероятным ценником: на эту сумму можно купить игрока РПЛ
Роналду получил в подарок часы с невероятным ценником: на эту сумму можно купить игрока РПЛ
1
Источник:
Бомбардир
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07.11.2023 15:39
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Весь мир
Аль-Наср
Роналду Криштиану
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